MUSE TRENTO * FESTA SOLSTIZIO D’ESTATE: « IL 20 GIUGNO INIZIA LA STAGIONE ALLE VIOTE, GIARDINO BOTANICO ALPINO E TERRAZZA DELLE STELLE FESTEGGIANO IL GIORNO PIÙ LUNGO DELL’ANNO »

Un’estate tra fiori e stelle alle Viote del Monte Bondone. Solstizio d’estate, Giardino Botanico Alpino e Terrazza delle Stelle festeggiano il giorno più lungo dell’anno.

Uno è un osservatorio privilegiato sulla flora d’alta quota, l’altro è una finestra sui misteri del cosmo. Lontani dal caos della città e dall’inquinamento luminoso, il Giardino Botanico Alpino e la vicina Terrazza delle Stelle, sedi territoriali del MUSE, riabbracciano i visitatori con un ricco programma di iniziative ed eventi all’aria aperta: domenica 20 giugno 2021 il via con una grande festa per il Solstizio d’estate.

L’apertura ufficiale della stagione estiva di Giardino Botanico Alpino e Terrazza delle Stelle, sedi montane del MUSE incastonate nella conca delle Viote del Monte Bondone, è affidata alla festa del “Solstizio d’estate in alta quota”. L’appuntamento è per domenica 20 giugno 2021, primo giorno d’estate, dalle 9.15 alle 18, con una giornata di eventi, visite guidate e laboratori alla scoperta di affascinanti particolarità botaniche e astronomiche.

La giornata si aprirà alle 9.15 con il saluto al sole: una seduta di yoga di un’ora tra le piante e le prime fioriture del Giardino Botanico per raccogliere le energie e ricaricarsi immersi nella natura. Alle 10.30 ci si potrà addentrare tra gli scatti della mostra “Milimani. Biodiversità in quota tra il Tropico del Cancro e del Capricorno” con i curatori Lisa Angelini e Osvaldo Negra: un viaggio fotografico tra fauna e flora d’alta quota per scoprire che “oltre il limite degli alberi” sono molti i punti in comune con le nostre Alpi, ma altrettante e sorprendenti sono le differenze. Nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 15.00, spazio alle attività per i più piccoli con “L’astronauta pasticcione”, un viaggio tra stelle e pianeti a bordo di un’astronave (bambini +4 anni), e “Caccia fotografica alla biodiversità alpina”, un bioblitz alla scoperta delle specie che vivono sul monte Bondone (bambini +8). Alle 16, infine, l’osservazione del Sole: dopo una facile passeggiata, si raggiungerà la Terrazza delle Stelle per scoprire le caratteristiche fisico-astronomiche della nostra stella insieme agli esperti del MUSE. Tutte le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria allo 0461.948050.

Il Solstizio d’estate in alta quota sarà anche l’occasione per presentare il calendario degli appuntamenti estivi che Giardino Botanico Alpino e Terrazza delle Stelle proporranno fino a fine settembre.

Giardino Botanico Alpino, fiori e montagne del mondo

Dopo la festa di apertura, la programmazione 2021 si apre con una serie di iniziative tutte da vivere in prima persona. Il denominatore comune? La biodiversità delle terre alte. Con oltre 2.000 specie botaniche d’alta quota, il Giardino Botanico Alpino, uno dei più grandi (10 ettari) e antichi (la fondazione risale al 1938) dell’arco alpino, propone un’estate all’insegna della natura con visite guidate, corsi di fotografia e acquerello e mostre per conoscere da vicino la flora e la fauna degli ambienti montani: dai laboratori sull’universo delle api a quelli per scoprire caratteristiche e abitudini di orsi e lupi, dalle degustazioni alpine alle attività di botanica sensoriale. Tra gli eventi speciali, “Musica in fiore” (20 agosto), evento musicale in collaborazione con il Conservatorio Bonporti di Trento, “Nel mondo dei funghi” (28 e 29 agosto), una due giorni con il Gruppo Micologico Bresadola, e “Ice Age Europe Day”, giornata di incontri a tema sull’era glaciale.

Orari

Giugno e settembre: tutti i giorni 9.00 – 17.00

Luglio e agosto: tutti i giorni 9.00 – 18.00

Tariffe

Intero: € 3,50

Ridotto: € 2,50

Due genitori con figli minorenni: € 7,00

Un genitore con figli minorenni: € 3,50

Info: +39 0461.948050 | [email protected]

Terrazza delle Stelle, a caccia di astri e pianeti

Lontana dalle luci dei centri abitati, la Terrazza delle Stelle è un luogo ideale per l’osservazione del cielo notturno. Grazie ai potenti telescopi e i consigli degli astronomi del MUSE, l’estate 2021 si animerà con spettacoli di musica e teatro e osservazioni astronomiche per scoprire le stelle del firmamento. Ogni venerdì sera, dalle 21.30 alle 23.30, sono in programma le osservazioni notturne di “A tu per tu con le stelle”, un viaggio nel Cosmo tra costellazioni, galassie e pianeti; mentre ogni domenica, dalle 15 alle 18, quelle diurne di “Sunday” per esplorare con particolari filtri il volto misterioso del sole tra macchie, protuberanze e spettacolari filamenti. Tra gli eventi speciali, la possibilità di camminare al chiaro di luna con le “Passeggiata sotto le stelle” (a partire dal 17 luglio), la rassegna “Musica delle stelle” (al via il 30 luglio) e, nei giorni prima di Ferragosto, le immancabili “Notti delle stelle cadenti”.

*

Orari

La Terrazza delle Stelle è aperta durante le attività in calendario e su prenotazione

Tariffe

Alcune attività sono a pagamento. Il biglietto intero consente l’ingresso a tariffa ridotta al MUSE

Intero: € 3,50

Ridotto: € 2,50

info: + 39 0461 270311 | [email protected]