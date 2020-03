FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE * EMERGENZA COVID-19:  «IN CAMPO PER SOSTENERE L’AZIENDA SANITARIA, DONÀTI 50MILA EURO »

In questo momento di grande difficoltà per il Trentino e l’Italia intera, arriva anche dal movimento cooperativo il desiderio forte di contribuire con una donazione alle spese eccezionali che il nostro sistema sanitario sta mettendo in campo per far fronte all’emergenza creata dalla diffusione del corona virus Covid-19

Per le cooperative che desiderassero offrire un contributo, l’Azienda Sanitaria trentina ha attivato un conto corrente dedicato alle donazioni. Questo l’IBAN: IT96J0200801802000102416554.

La Federazione invita le cooperative aderenti ad utilizzare questa modalità, concordata anche con tutto il Coordinamento provinciale imprenditori, per finalizzare gli aiuti a livello provinciale e garantire quindi una regìa unica nell’utilizzo dei fondi.

La stessa Federazione, dal canto suo, ha deliberato di donare la somma di 50mila euro per questa emergenza.

In una circolare indirizzata alle cooperative, il Collegio sindacale presieduto da Patrizia Gentil e il direttore generale Alessandro Ceschi colgono l’occasione per esprimere un “sentito ringraziamento per tutti coloro che in queste settimane si stanno adoperando per gestire al meglio una situazione complicata, nelle strutture sanitarie e sul territorio. Operatori ed operatrici che mettono a disposizione la loro umanità e professionalità nell’interesse del bene comune prima che quello personale, spendendosi senza riserve anche a rischio della propria salute.

Anche in questo frangente la cooperazione dimostra di fare la propria parte, integrando ed ampliando con la propria presenza capillare la rete di servizi pubblici territoriali”.

*

Si ricorda inoltre che per le cooperative è disponibile un’area dedicata del sito www.cooperazionetrentina.it, dove sono raccolte le circolari, i DPCM, le ordinanze della Provincia, le FAQ e molte altre informazioni utili.

Tutti i consulenti sono comunque a disposizione, in modalità smartworking, per rispondere a qualsiasi domanda via telefono, mail o videoconferenza. Per facilitare il contatto, è stato attivato uno sportello on-line a cui si può accedere inviando una mai: emergenzavirus@ftcoop.it

“Anche a noi – si legge nella circolare alle cooperative – preme sottolineare l’invito a restare uniti, a rispettare le regole e a sostenere i tanti nostri collaboratori e collaboratrici che ogni giorno si mettono a disposizione con la loro professionalità e la loro energia per portare avanti i servizi di cui tutti noi abbiamo bisogno.