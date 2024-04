RAI RADIO2 – “ UNA GIORNATA CON I NEGRAMARO “: « 20 ANNI DI CARRIERA DELLA BAND FESTEGGIATI NEGLI STUDI DI VIA ASIAGO (22/4 ORE 21.00) »

17.59 - domenica 21 aprile 2024

I Negramaro saranno i protagonisti di una giornata speciale su Rai Radio2 con un doppio appuntamento in programma per lunedì 22 aprile. La rockband che ha da poco festeggiato i 20 anni di carriera e che ha segnato la musica italiana con canzoni divenute dei veri e propri cult, sarà prima ospite a a Rai Radio 2 prima a Radio2 Social Club, con Luca Barbarossa e Andrea Perroni, per regalare agli ascoltatori gag, aneddoti e l’energia della musica dal vivo insieme alla Social bande e poi si affiderà a Carolina Di Domenico per dare vita ad un appuntamento davvero speciale e molto atteso dai fans della band.

Alle 21, dalla sala B di via Asiago con la conduzione di Carolina Di Domenico, Giuliano, Andro, Lele, Erma, Pupillo e Data, ovvero i Negramaro, si racconteranno ai microfoni di Rai Radio2, sul Canale 202 del digitale terrestre, su RaiPlay e RaiPlay Sound, nello speciale “da Sud a Nord”, percorrendo il viaggio che ancora una volta li porterà negli stadi di tutta Italia.

Venti anni di amicizia e di grande musica: la playlist spazierà tra i loro più grandi successi, arricchita da estratti dal docufilm “NEGRAMARO – BACK HOME: Ora so restare”, prossimamente disponibile in esclusiva su Raiplay che racconta il concerto a Galatina per festeggiare i vent’anni di attività del gruppo. Non mancherà una sorpresa live come ulteriore regalo per gli ascoltatori.

