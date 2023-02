RAI 3 – “ MEZZ’ORA IN PIÙ – IL MONDO CHE VERRÀ ” * « MARIA ZARIVNA, GIANFRANCO FINI E FERRUCCIO DE BORTOLI TRA GLI OSPITI DI LUCIA ANNUNZIATA (19/2) »

11.24 - domenica 19 febbraio 2023

Il bilancio di un anno di guerra, mentre la Russia prepara una nuova avanzata e l’Occidente si riunisce a Monaco in Germania per una conferenza sulla sicurezza; il governo guidato da Giorgia Meloni dopo il successo del centrodestra alle elezioni regionali; il decreto del ministro Giorgetti che impone la stretta sulle cessioni dei crediti e gli sconti in fattura sulle ristrutturazioni edilizie. Questi i temi al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà” in onda oggi, domenica 19 febbraio, a partire dalle 14,30 su Rai3. Ospiti di Lucia Annunziata, la consigliera presidenziale ucraina Daria Zarivna, il fondatore di Alleanza Nazionale Gianfranco Fini, l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli, la presidente dell’Ance Federica Brancaccio, il vice presidente esecutivo dell’Ispi Paolo Magri.