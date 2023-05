PAT * 20 ANNI “CSV” – CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO: SEGNANA, « VERA FORZA DEL TRENTINO, AL VIA LA MOSTRA A “LE GALLERIE” DI PIEDICASTELLO” – TRENTO »

07.45 - sabato 20 maggio 2023

Buon compleanno CSV. Segnana: “Volontariato, vera forza del Trentino”. “Abbiamo una forza in Trentino e si chiama volontariato”: con queste parole l’assessore provinciale alla salute e politiche sociali, Stefania Segnana, ha portato i saluti del presidente Fugatti e della giunta all’inaugurazione della mostra dedicata AI vent’anni del centro servizi di volontariato che si è aperta questo pomeriggio a “Le gallerie” di Piedicastello, a Trento.

“In questi anni – ha esordito l’assessore Segnana – ho imparato a conoscervi e a lavorare assieme per cercare sempre modi nuovi, capaci di dare risposte ai bisogni delle persone. Il Trentino può contare su una grande risorsa che è fatta dalle tantissime persone che hanno deciso di dedicare una parte di loro stesse o del loro tempo per aiutare il prossimo.

Ricordando in apertura i volontari che in questi giorni stanno aiutando gli alluvionati in Emilia, l’assessore ha aggiunto: “C’è chi dona il sangue oppure anche denaro, ma anche chi, all’interno di una delle moltissime realtà associative che nel frattempo si sono radicate sul nostro territorio, accompagna la quotidianità di persone deboli o ai margini della società o che comunque, in un periodo più o meno lungo della loro vita, possono trovarsi in difficoltà”.

“Abbiamo ancora delle criticità da risolvere – ha concluso l’assessore provinciale – e proprio di questo discutiamo spesso all’interno del tavolo che raccoglie le varie espressioni sociali del nostro territorio. Ma noto con soddisfazione che sono diversi i progetti che stanno nascendo e che è forte l’impegno per tramandare questi valori anche alle nuove generazioni che affronteranno il futuro speriamo consapevoli che il saper dare è la più autentica delle ricchezze”.