RAI 3 – “ MEZZ’ORA IN PIÙ – IL MONDO CHE VERRÀ ” IL 19/12 OSPITI: GUIDO RASI – IL DIRETTORE DELL’OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO SUL COVID DELL’UNIVERSITÀ DI TRENTO ROBERTO BATTISTON – PIERO ANGELA »

12:39 - 19/12/2021

Il 2022 sarà l’anno in cui riusciremo a mettere sotto controllo la pandemia, oppure la nuova variante Omicron potrebbe superare le barriere vaccinali e costringerci a nuove restrizioni? Chi salirà al Quirinale? Quali saranno gli snodi cruciali della politica internazionale nel nuovo anno? Questi i temi al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il Mondo che verrà” in onda oggi, domenica 19 dicembre, a partire dalle 14.30 su Rai3.

Ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella, il microbiologo e consulente scientifico per la campagna vaccinale Guido Rasi, il direttore dell’Osservatorio epidemiologico sul Covid dell’Università di Trento Roberto Battiston, il divulgatore scientifico Piero Angela, l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli, l’editorialista de La Stampa Marcello Sorgi, la giornalista del Tg La7 Alessandra Sardoni, il vicedirettore dell’Huffpost Alessandro De Angelis, il vice presidente esecutivo dell’Ispi Paolo Magri, i corrispondenti Rai Marco Clementi e Iman Sabbah.