RAI 3 * MEZZ’ORA IN PIÙ” E “MEZZ’ORA IN PIÙ / IL MONDO CHE VERRÀ”: « DOMENICA 25/6 GLI OSPITI DI ANNUNZIATA, ANTONIO TAJANI – MAURIZIO LANDINI – BERNARDO VALLI »

12.39 - domenica 25 giugno 2023

Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà”. Tra gli ospiti Antonio Tajani, Maurizio Landini e Bernardo Valli.

La guerra in Ucraina e la rivolta contro Mosca della Brigata Wagner; la manifestazione della Cgil in difesa della sanità pubblica; le tensioni interne alla maggioranza sull’approvazione del Mes. Questi i temi al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà” in onda domenica 25 giugno, a partire dalle 14,30 su Rai 3.

Ospiti di Lucia Annunziata, il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, il segretario Generale della Cgil Maurizio Landini, i politologi Sofia Ventura e Alessandro Campi, il direttore de “La Stampa” Massimo Giannini, il giornalista e scrittore Bernardo Valli, il direttore e fondatore di Limes Lucio Caracciolo.