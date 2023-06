RAI 1 – “ ITALIA LOVES ROMAGNA “ * PUNTATA 24 GIUGNO 2023, « SUL PALCO DICIOTTO GRANDI PROTAGONISTI DELLA MUSICA ITALIANA » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

11.31 - domenica 25 giugno 2023

Italia Loves RomagnaSt 2023 – Il Concerto – Italia Loves Romagna. Diciotto grandi protagonisti della musica italiana insieme in unico grande momento di solidarietà. È questo lo spirito che anima “Italia Loves Romagna”, il grande concerto-evento per sostenere le popolazioni colpite dalla terribile alluvione che si è abbattuta sul territorio romagnolo che si è tenuto ieri 24 giugno, alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo), e trasmesso in diretta dalle 20.30 su Rai 1.

Sul palco: Blanco, Andrea Bocelli, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Irama + Rkomi, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai, Zucchero. E, ancora, la partecipazione straordinaria di Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello, Francesca Fagnani. Il Concerto “Italia Loves Romagna” ha visto anche la presenza di una super band di 10 elementi e dell’Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori italiani (OSNC) formata da 63 giovani musicisti che, per questa occasione, provengono prevalentemente dalla Romagna e dall’Emilia. La direzione musicale dell’evento è stata affidata a Leonardo De Amicis e Carlo Di Francesco.

