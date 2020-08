PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * VALLELAGHI: « CURVA DEL PALLONCINO PIù SICURA, MAGGIORE SICUREZZA PER AUTO E CICLISTI SULLA GARDESANA OCCIDENTALE TRA TRENTO E ARCO »

L’intervento, a cura del Dipartimento infrastruttura e trasporti, punta alla rettifica della curva sulla strada statale 45 bis al chilometro 145,5 circa nei pressi del bar Palloncino Rosso.

Il progetto – attualmente in fase preliminare – prevede l’attraversamento dell’avvallamento, per addolcire e raccordare la curva nel migliore dei modi. Oltre alla creazione di due tratti di raccordo in rilevato, è prevista la realizzazione di un’opera di attraversamento e le necessarie lavorazioni accessorie.