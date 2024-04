KOOBCAMP * PREMIO “BAGNI IN PIAZZOLA” 2024: « TRA I 10 VINCITORI ANCHE DUE CAMPEGGI TRENTINI, LAGO LEVICO CAMPING VILLAGE / CAMPING CEVEDALE – OSSANA »

10.37 - martedì 2 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Il portale Campeggi.com di KoobCamp ha selezionato i migliori campeggi e villaggi italiani nella categoria “Bagni in piazzola” nell’ambito della nona edizione dei Certificati di Eccellenza 2024.

È il Villaggio Turistico Baia di Manaccora a Peschici (FG), in Puglia, ad aggiudicarsi il titolo di miglior Campeggio-Villaggio italiano nella categoria “Bagni in piazzola”, assegnato nell’ambito della nona edizione dei Certificati di Eccellenza KoobCamp 2024.Il Premio Green nasce con l’intento di evidenziare i camping village più attenti al tema della sostenibilità e del rispetto della natura in cui sono inseriti.

Questo Certificato è volto a premiare le strutture con i migliori servizi igienici in piazzola dal punto di vista strutturale e organizzativo, e al primo posto della Classifica troviamo il Villaggio Turistico Baia di Manaccora, capace di offrire il massimo del comfort in un contesto immerso nella natura della splendida Puglia, regione tra le più ambite da italiani e stranieri durante il corso di tutto l’anno, per il suo clima mite e per la bellezza paesaggistica. Accogliente e moderno, il Villaggio Turistico Baia di Manaccora dispone di strutture con i più elevati standard turistici per un camping village.

Questo premio è il risultato finale di un’attenta analisi che ha portato alla nomina dei 10 Campeggi e Villaggi migliori nella categoria “Bagni in piazzola” 2024. La selezione, come per gli altri Certificati, è stata realizzata dagli esperti del network turistico KoobCamp.

Ecco i 10 migliori Campeggi e Villaggi nella categoria “Bagni in piazzola” 2024 (in ordine casuale, vincitore escluso):

Villaggio Turistico Baia di Manaccora – Peschici (FG)

Camping Ca’ Savio – Cavallino-Treporti (VE),

Village Camping Park Shadak – Porto Cesareo (LE)

Lago Levico Camping Village – Levico Terme (TN)

Camping Union Lido Park & Resort – Cavallino-Treporti (VE)

Fornella Camping & Wellness Family Resort – San Felice del Benaco (BS)

Camping Village Marina di Venezia – Cavallino-Treporti (VE)

Camping Cevedale – Ossana (TN)

Villaggio Turistico Internazionale – San Michele al Tagliamento (VE)

Camping Toscana Bella – Vada (LI)