RAI 3 – “ CHI L’HA VISTO? “ * « AGGIORNAMENTI SULLA SCOMPARSA DI ANDREEA, LA GIOVANE CAMPIONESSA DI TIRO CON L’ARCO (21/9) »

Il programma Chi l’ha visto?, in onda mercoledì 21 settembre su Rai 3, torna in diretta in prima serata alle 21.20. Aggiornamenti sulla scomparsa di Andreea, la giovane campionessa di tiro con l’arco svanita nel nulla in provincia di Ancona. Il numero dei suoi amici di Facebook è aumentato: è ancora viva?

E poi la misteriosa scomparsa di Marzia, la ragazza di Milano che era andata a vivere a Pontecagnano: per la procura è stata uccisa. Si parlerà anche della morte di Sara, filmata dal marito mentre era agonizzante. L’uomo, accusato di omicidio colposo, dovrà affrontare un processo. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.