COMUNI DI TRENTO * PIANO GIOVANI: « IL LABORATORIO DI PROGETTAZIONE A PALAZZO THUN, MERCOLEDì 22 GENNAIO »

Piano giovani di zona Trento Arcimaga 2020: progetti entro il 30 gennaio. Mercoledì il laboratorio di progettazione.

I progetti del piano giovani di zona Trento Arcimaga sono spazi privilegiati di costruzione delle politiche giovanili del territorio di riferimento (Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme), che possono essere presentati da enti privati quali associazioni, fondazioni, cooperative, comitati, comuni ed enti senza fini di lucro o da gruppi informali di giovani.

La fase di raccolta idee per i progetti da realizzare nel 2020 si è aperta nelle scorse settimane con la proposta di alcune iniziative rivolte ai giovani progettisti.

Il prossimo appuntamento, proposto per agevolare la stesura dei progetti definitivi, è in programma mercoledì 22 gennaio alle 17 presso la sala della Natività a palazzo Thun: si tratta di un laboratorio sulla progettazione dedicato all’approfondimento della scrittura del progetto.

La partecipazione all’incontro, gratuito, sarà valutata positivamente in sede di approvazione dei progetti.

La scheda progetto deve essere inviata entro le ore 24 di giovedì 30 gennaio a servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it.

La documentazione è scaricabile da www.trentogiovani.it (sezione piani giovani di zona) dove sono pubblicate le priorità del piano strategico giovani e l’avviso pubblico per la formulazione di proposte progettuali.

Per iscriversi all’incontro di mercoledì o chiedere ulteriori informazioni è possibile contattare le referenti tecniche organizzative Daniela Pederzolli (n. tel. 0461/884137, daniela.pederzolli@comune.trento.it) e Nadia Tomasi (n. tel. 0461/884247, nadia.tomasi@comune.trento.it) oppure la segreteria dell’ufficio Politiche giovanili (n. tel. 0461/884240, ufficio.politichegiovanili@comune.trento.it).