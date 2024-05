08.51 - giovedì 30 maggio 2024

Per rivedere la puntata clicca QUI.

St 2023/24 – Puntata del 29/05/2024. Poco prima di sparire Gianfranco Bonzi scrive una lettera al figlio in cui si capisce che nel suo cuore c’è ancora la finta Dua Lipa, la famosa cantante. Federica Sciarelli ne parlerà in questa puntata di “Chi l’ha visto”. La trasmissione ha scoperto cosa conteneva il trolley con cui è andato via. E poi il caso di Manuela