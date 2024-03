13.58 - martedì 26 marzo 2024

Clicca qui per la diretta video

https://www.raiplay.it/dirette/rai2

Nazionale di calcio. St 2024 – Qualificazioni Europei: Italia – Turchia. Il match Italia-Turchia è valido per la qualificazioni agli Europei del 2025 che si terranno in Slovacchia. La Nazionale azzurra scende in campo forte della recente.