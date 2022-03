14.13 - sabato 5 marzo 2022

Belve. St 2022 – Puntata del 04/03/2022. La Senatrice Paola Taverna in un divertente e tratti duro faccia a faccia con Francesca Fagnani, fa il punto su alcune questioni politiche importanti per il futuro del Movimento 5 Stelle: il terzo mandato e i problemi interni. Non manca di confessare alcuni suoi aspetti inediti, come per esempio la..

