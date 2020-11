SEN. TESTOR (LEGA) * CHIUSURA IMPIANTI SCIISTICI: « SENZA STAGIONE GRAVE PERDITA DEL PIL IN TRENTINO, I MINISTRI DE MICHELI – GUALTIERI – FRANCESCHINI RIFORMULINO LA POSIZIONE DEL GOVERNO »

Turismo della neve: Testor (Lega), senza stagione perdita grave Pil trentino. “Ho presentato un’interrogazione ai ministri De Micheli, Gualtieri e Franceschini perché, ognuno per la parte che compete loro, riformulino la posizione assunta dal governo di chiudere gli impianti sciistici, aprendo con il comparto un percorso di confronto e di approfondimento, che abbia come obiettivo finale la apertura degli impianti sciistici, chiaramente in un quadro di stretta osservanza delle disposizioni di sicurezza imposte dalla condizione pandemica.

Il governo consideri che il settore deve già affrontare una drastica riduzione della domanda internazionale; tengano presente che sono oltre 15000 gli addetti sugli impianti e più di 40000 quelli dell’indotto, che meritano risposte e prospettive, non solo chiusure e limitazioni. Scelgano dunque una strada di inclusione; la Lega è pronta ad offrire la sua posizione di buonsenso perché il Paese merita di ripartire dalle sue eccellenze”.

Così la senatrice della Lega Elena Testor, prima firmataria dell’interrogazione.