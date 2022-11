RAI 1 – ” OGGI È UN ALTRO GIORNO ” * « NELLO SPAZIO DI APPROFONDIMENTO SERENA BORTONE INTERVISTERÀ IL NEO MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, ADOLFO URSO (7/11) »

19.28 - domenica 06 novembre 2022

Tra gli ospiti di Serena Bortone anche Sandro Veronesi, Giuseppe Zeno e Paola Barale. Nello spazio di approfondimento e politica di “Oggi è un altro giorno”, in onda lunedì 7 novembre alle 14.05 su Rai 1, Serena Bortone intervista il neo Ministro dello Sviluppo Economico Adolfo Urso. Tra i temi, il piano di rilancio delle imprese e del Made in Italy e gli interventi del Governo in materia economica e di sostegno al reddito. In puntata ospiti anche lo scrittore Sandro Veronesi, l’attore Giuseppe Zeno e Paola Barale.