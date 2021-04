RAI 1 – “ LINEA VERDE “ * PUNTATA DELL11 APRILE 2021, « IL CAMMINO BALTEO IN VAL D'AOSTA » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

Linea Verde. St 2020/21 – Il Cammino Balteo in Val D’Aosta. “Linea Verde” vi porta in Val d’Aosta, lungo il corso della Dora Baltea, svelandovi che magnifica esperienza sia incamminarsi lungo il suo tragitto che oggi si chiama Cammino Balteo. Percorso che si snoda tra strettoie e cascate, attraverso dirupi e rocce, lambendo settantadue castelli tra manieri, fortificazioni e semplici torri difensive. Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini inizieranno il loro viaggio nei vigneti eroici di Donnas, dove si festeggiano quest’anno i 50 anni della d.o.c, una delle prime in Italia.

Beppe continuerà il suo viaggio incontrando un’allegra famiglia che produce il formaggio più famoso della regione, la Fontina, per poi proseguire il suo percorso nel Forte di Bard dove racconterà i 14 giorni di assedio napoleonico e la straordinaria resistenza Sabauda. Mentre Ingrid ci mostrerà uno dei castelli più belli della Val d’Aosta, quello di Issogne, caratterizzato da una meravigliosa opera rinascimentale, la Fontana del melograno. Inoltre proprio in occasione della presenza di “Linea Verde” assisterete al rientro di un gioiello rinascimentale che torna al castello dopo ben 500 anni di assenza! Peppone Calabrese, lungo la Dora Baltea, ci racconterà la filiera della cioccolata a Saint Vincent insieme a un maestro lievitatore che tutto il mondo ci invidia, per poi concludere con la filiera della carne a Mont Jovet.

