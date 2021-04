MELINDA E DISCOVERY MEDIA * “ AL RITMO DELLE MELE “ « SIMONE RUGIATI INCONTRERÀ LE FAMIGLIE DEL CONSORZIO, APPUNTAMENTO MARTEDÌ 13 APRILE ALLE 22.00 SU FOOD NETWORK CANALE 33 »

Riflettori accesi su Melinda e il territorio della Val di Non. Discovery Media, in collaborazione con il Consorzio e il prezioso contributo dell’APT Val di Non, ha voluto realizzare uno speciale, dal titolo “AL RITMO DELLE MELE”, per accompagnare gli spettatori in un vero e proprio viaggio alla scoperta del mondo delle mele dal bollino blu e della valle in cui crescono, con la guida di Simone Rugiati, noto volto televisivo. La puntata, on air martedì 13 aprile alle 22.00 su Food Network (Canale 33), il canale dedicato al mondo del food del gruppo Discovery Italia, mostrerà al pubblico il dietro le quinte del sistema produttivo e valoriale dell’azienda, svelando da dove nasce quell’eccellenza che oggi tutti i consumatori riconoscono alle mele dal ben noto “bollino blu”.

Lo speciale si snoderà lungo le quattro stagioni dell’anno: dal momento magico dell’impollinazione, passando per la potatura durante la rigida stagione invernale montana, fino alla scoperta delle Celle Ipogee, fiore all’occhiello di Melinda.

Affronterà così la tematica universale della sostenibilità sotto tutti i punti di vista e in tutte le fasi della filiera, dalla raccolta alla conservazione. “AL RITMO DELLE MELE” vuole essere una celebrazione di quei valori – passione, territorialità, ma soprattutto sostenibilità – che hanno permesso a Melinda di creare una storia di successo partendo dall’amore per il territorio, per i suoi ritmi e per le sue stagioni.

Nel corso della puntata, Simone Rugiati, attentissimo alla sostenibilità, alla genuinità dei prodotti e alla lotta agli sprechi, incontrerà un apicoltore che gli spiegherà l’importanza delle api nell’impollinazione e nella salvaguardia del territorio e cucinerà una ricetta tradizionale e un piatto speciale con una storica famiglia di coltivatori.

Inoltre, in compagnia del direttore del CIF – Consorzio Innovazione Frutta -, scoprirà le nuove varietà di mele ed entrerà nelle Celle Ipogee scavate nel cuore della roccia Dolomia, la location unica al mondo in cui l’azienda conserva in maniere ecosostenibile le sue mele, scoprendo come sono state progettate insieme al Direttore dello stabilimento. In chiusura, Simone incontrerà Paolo Gerevini, Direttore Generale del Consorzio Melinda, con cui ripercorrerà un racconto lungo un anno, affrontando i temi legati alla sostenibilità che da locali diventano universali.

Per gli amanti delle mele e della Val di Non l’appuntamento è dunque martedì 13 aprile alle ore 22.00 su Food Network canale 33.