RAI 1 – ” LINEA VERDE ” * NEL LAZIO MERIDIONALE: « DALLA VALLE LATINA AI MONTI AURUNCI (21/1 12-20) »

14.04 - sabato 20 gennaio 2024

Un viaggio nel Lazio meridionale, dalla valle Latina alle falde del monte Fammera: Lo percorre “Linea Verde”, con Peppone Calabrese, Livio Beshir e Margherita Granbassi, nell’appuntamento in onda domenica 21 gennaio alle 12.20 su Rai 1. Si parte da Cassino, l’antica “Casinum” romana che viene anche raccontata da Costantino D’Orazio con una visita agli scavi archeologici e all’annesso museo. Si raggiunge poi l’Abbazia di Montecassino e l’area circostante, con l’antico monastero di Santa Maria dell’Albaneta. Qui Peppone parla dell’antichissima tradizione della birra d’abbazia, mentre nell’antica Rocca Janula, incontra i membri dell’“Associazione Vecchia Cassino” che svelano la preparazione della tradizionale “stozza cassinese”, antica merenda da lavoro. Il diario di viaggio prevede anche un incontro con i tradizionali suonatori di organetto di Coreno Ausonio e con un giovane macellaio di Piedimonte San Germano.

Livio Beshir è nel territorio di Esperia, borgo dei Monti Aurunci, tra una visita al paese, un racconto delle orme di dinosauri scoperte nella zona solo qualche anno fa e un incontro ad alta quota con una famiglia che alleva capre. Inoltre, a Sant’Angelo in Theodice, parla Emilio D’Alessandro, oggi ottantaduenne, ma per oltre trent’anni braccio destro di Stanley Kubrick. Non manca, infine, l’incontro con uno straordinario falegname, anche lui ultraottantenne, nel borgo di Cervaro, dominato dalla presenza del Santuario della Madonna di Piternis.

Margherita si sofferma, infine, sulla geografia del luogo, navigando lungo il fiume Gari, un limpidissimo corso d’acqua che nasce sulle alture di Cassino e che, una volta confluito nel Liri, concorre a formare il Garigliano, fiume di confine fra Lazio e Campania. Il finale vede tutti insieme riuniti in una baita sui Monti Aurunci, alle falde del Monte Fammera, al cospetto del locale chef Luca Viccarone.