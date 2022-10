TRENTINO AUTONOMISTA LIBERO * PRESENTAZIONE STAMPA: “ ILLUSTREREMO IL NOSTRO NUOVO SOGGETTO POLITICO LUNEDÌ 24/10 ALL’HOTEL TRENTO (ORE 15.00) “

15.37 - martedì 11 ottobre 2022

A seguito del difficile periodo che abbiamo vissuto negli ultimi due anni, durante il quale ci siamo sentiti abbandonati dalle istituzioni, dai sindacati, dai partiti che non hanno lottato per il popolo guidati da logiche egoistiche, un gruppo di liberi cittadini trentini ha pensato di scendere in campo, nelle piazze e nelle strade per chiedere alla gente di che cosa avesse realmente bisogno.

A seguito anche di una lunga fase di ascolto segnata dalla presenza sul territorio di più di cento gazebi da marzo a settembre abbiamo deciso di metterci in gioco portando avanti i nostri principi, i valori della nostra terra e soprattutto per dare risposta ai bisogni della maggior parte della cittadinanza che abbiamo incontrato. Questo nuovo soggetto politico si chiama “Trentino autonomista libero”:

‘Trentino’ perché è la nostra terra e quella dei nostri avi, che racchiude in sé i valori del lavoro, della famiglia, del sacrificio, della territorialità, della cooperazione e del volontariato che contraddistinguono i suoi abitanti.

‘Autonomista’ perché crediamo fermamente nell’autonomia speciale intesa come unione nelle diversità, come autogestione del territorio nella piena responsabilità, analisi delle problematiche territoriali e pronto intervento per risolverle, rafforzamento delle politiche locali e tutele giuridico-istituzionali.

Un’autonomia speciale che in quanto tale va tutelata e difesa poiché essa non ci è stata regalata o concessa, non l’abbiamo strappata dalle grinfie dello Stato: è un modo di essere, è un patrimonio storico, una cultura che permea il nostro territorio. Nostro dovere è pertanto capitalizzare e investire in termini di sviluppo tutto ciò per le persone e con le persone.

‘Libero’ da libertà come valore insito in ogni essere umano sin dalla nascita. Libertà di azione e di pensiero, valore fondamentale in una società come quella attuale che tende a depredarci della nostra unicità.

Libertà nella scelte legate alla salute. Libertà, nell’accezione utilizzata da Popper, anche intesa come corresponsabilità nel governare, anche se non lo facciamo direttamente. E questa corresponsabilità richiede libertà di parola, di accesso alle informazioni e libertà di poter dare informazioni così come la libertà di stampa e molte altre ancora.

La nostra volontà è quella di porre l’attenzione della Provincia su diverse tematiche a noi care. Per questo lunedì 24 ottobre ci presenteremo alla stampa presso il Grand Hotel Trento dalle ore 15.

*

Il presidente

Albino Wegher