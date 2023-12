RAI 1 – “ LINEA VERDE LIFE “ * ENNA: « TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO DELLA CITTÀ SICILIANA (9/12 – 12.25) »

10.55 - venerdì 8 dicembre 2023

Nuovo appuntamento con “Linea Verde Life”, in onda sabato 9 dicembre alle 12.25 su Rai1. Elisa Isoardi e Monica Caradonna per la prima volta racconteranno la città di Enna e il suo territorio: aziende agricole e tecnologiche che hanno realizzato un perfetto e virtuoso ciclo di economia circolare per raccontare come nel cuore della Sicilia si fa innovazione ad alto livello. Vivace con la sua libera Università, Enna ha un territorio interessantissimo, dove le conduttrici faranno un turismo lento con le asine da soma visitando la necropoli e il villaggio bizantino, incontrando due giovani gemelli che fabbricano carta antica e poi un vasaio che realizza copie di opere elleniche per molti musei archeologici nel mondo. Il pubblico potrà conoscere poi la tenerezza dei cuccioli di cane di Mannara che ha recentemente ottenuto il riconoscimento di razza autoctona; il cibo di strada con sua maestà l’arancino in versione ennese e la pasticceria siciliana dei monti Erei.