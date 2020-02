COMUNE DI AVIO (TN) * “M’ILLUMINO DI MENO” – 6 MARZO 2020: « UN’OCCASIONE PER RIDURRE SPRECHI ED INEFFICIENZE NELLE PROPRIE ABITAZIONI »

Il Comune di Avio aderisce, anche per quest’anno, all’iniziativa “m’illumino di meno”, spegnendo l’illuminazione pubblica nei centri storici di Avio e Sabbionara dalle 18.00 alle 20.00 di venerdì 06 marzo 2020.

Inoltre, poiché l’edizione 2020 è dedicata ad aumentare gli alberi, le piante, il verde intorno a noi, e l’invito di Caterpillar è di piantare un albero, perché gli alberi si nutrono di anidride carbonica, l’amministrazione comunale ha deciso di collocare, al centro della nuova rotatoria di Sabbionara, quella tra viale A. Degasperi e via Castelbarco, l’olivo benedetto in una solenne giornata il 4 novembre 2018, a ricordo dei Caduti e Dispersi aviensi nella Grande Guerra 1914-1918. La benedizione della pianta, infatti, chiudeva una serie di iniziative messe in campo dall’amministrazione in occasione del Centenario dell’Armistizio del Primo conflitto mondiale, e su quell’olivo – prima di essere benedetto – vennero appesi i cartellini con i nomi dei 93 Caduti e Dispersi aviensi nella Grande Guerra 1914-1918.

E ancora, in occasione di questa giornata, l’amministrazione invita tutti i cittadini a ridurre sprechi ed inefficienze (non solo 06 marzo 2020) nelle proprie abitazioni, aziende e uffici, accogliendo alcuni semplici consigli:

1. spegnere le luci quando non servono

2. spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici

3. sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la serpentina pulita e distanziata dal muro in modo che possa circolare l’aria

4. mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l’acqua ed evitare sempre che la fiamma sia più ampia del fondo della pentola

5. se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre

6. ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia passare aria

7. utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne

8. non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni

9. inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni

10. utilizzare l’automobile il meno possibile, condividerla con chi fa lo stesso tragitto. Utilizzare la bicicletta per gli spostamenti in città,

ed altre buone pratiche consultabili sul sito internet: http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno ricordando, infine di spegnere tutte le luci e i dispositivi elettrici non indispensabili venerdì 06 marzo 2020 alle ore 18.00.