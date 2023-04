OIPA ITALIA * ORSI TRENTINO: « CHIEDIAMO ALLA PAT L’ACCESSO AGLI ATTI, PER CONOSCERE LO STATO DEI CUCCIOLI DI MJ4 »

18.00 - lunedì 24 aprile 2023

ORSI TRENTINI. ACCESSO AGLI ATTI DI OIPA PER CONOSCERE LO STATO ATTUALE DEI CUCCIOLI DI MJ4. AUDIZIONE AL MINISTERO IL 26 APRILE. Oipa convocata in audizione dal Ministero dell’Ambiente per discutere la sorte dei plantigradi.

L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) è stata convocata dal Ministero dell’Ambiente per discutere dell’”emergenza plantigradi in Trentino”, come si legge nella lettera d’invito partita dal Dicastero. L’audizione si terrà mercoledì prossimo, 26 aprile, alle 11. All’incontro sono state chiamate anche le altre maggiori associazioni che lavorano per tutela degli animali e dell’ambiente.

Da parte sua l’Oipa sta per inviare all’Amministrazione provinciale trentina un’istanza di accesso agli atti per conoscere lo stato attuale dei cuccioli di JJ4. L’Oipa auspica che sia fatta presto luce sulle opacità riguardanti la triste vicenda di JJ4 e dei suoi cuccioli, le operazioni per la cattura e captivazione di MJ5 e la condanna anche di M62 reo di essere troppo “confidente”, di avvicinarsi troppo alle case, annunciata dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

«Ringraziamo il ministro Pichetto Fratin per la sua intenzione di ascoltare le istanze delle associazioni che danno voce agli animali», commenta il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto. «In audizione saremo lieti d’illustrargli come sinora il progetto Life Ursus sia stato malgestito e quali siano le possibili soluzioni per una serena convivenza tra la fauna e la comunità locale, già più volte da noi auspicate».