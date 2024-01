RAI 1 * “ DOC – NELLE TUE MANI “: 25 GENNAIO 2024 « DOPO LE ULTIME SCOPERTE IL PRIMARIO VEDE CROLLARE ALCUNE CERTEZZE / ORE 21.30 EPISODI 5 E 6 » (VEDI SEGUI IN DIRETTA TV VIDEO LIVE WEB STREAMING)

14.27 - giovedì 25 gennaio 2024

Doc – Nelle tue mani. Stagione 3 – Episodio 5 – Le vicende biografiche di Pierdante Piccioni, il primario che, in seguito ad un incidente stradale, è rimasto in coma per diversi anni. Al suo risveglio, i suoi ricordi erano svaniti.

Doc – Nelle tue mani. Stagione. Stagione 3 – Episodio 6 – Dopo le ultime scoperte, Doc vede crollare alcune certezze sul suo passato. Cerca aiuto in Giulia, ma lei è in confusione. In reparto, Martina deve sfoggiare il suo talento con un paziente.

