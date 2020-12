PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PORFIDO: GOTTARDI, « LA PAT AL FIANCO DELL’AMMINISTRAZIONE DI LONA LASES, UNA RISPOSTA CONCRETA DOPO L’INCHIESTA “PERFIDO” DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRENTO »

La Provincia al fianco dell’amministrazione di Lona Lases. Alle ore 13.00 una conferenza stampa in Meet con l’assessore Gottardi. Una risposta concreta e forte dopo l’inchiesta “Perfido” della Procura di Trento. La Provincia affiancherà al comune di Lona Lases due figure esperte quali la dirigente del Servizio innovazione e servizi digitali del Comune di Trento Chiara Morandini e l’architetto Maurizio Polla per garantire assistenza al Comune della Val di Cembra.

Ne parlerà oggi in un meet con i giornalisti, in programma per le ore 13.00, l’assessore provinciale agli enti locali Mattia Gottardi. Interverranno anche il presidente del Consorzio dei Comuni Paride Gianmoena e il sindaco di Lona Lases Manuel Ferrari.