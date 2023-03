MEDIASET – CANALE 5 * “ STRISCIA LA NOTIZIA “: « BÒTTE E SPINTONI A JIMMY GHIONE, AL BAR DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE CHE NON EMETTE SCONTRINI »

15.54 - martedì 21 marzo 2023

Sotto a seguire il link all’anticipazione video della violenta aggressione subita da Jimmy Ghione e dal suo cameraman al bar all’interno dell’Agenzia delle Entrate di Eur 6 – Roma, zona Torrino:

LINK

I gestori del bar avrebbero l’abitudine di non emettere scontrini, così l’inviato di Striscia la notizia, dopo aver ricevuto tantissime segnalazioni, si è presentato sul posto per chiedere spiegazioni. Ma la rabbiosa e spropositata reazione del barista ha colto di sorpresa la troupe: Ghione si è visto sfilare il microfono di mano ed è stato colpito al volto. Ed è andata pure peggio al cameraman del tg satirico, che ha battuto la testa cadendo dopo essere stato spinto sulle sedie presenti in sala d’attesa.

I gestori del bar dell’Agenzia delle Entrate sono pure recidivi: Ghione se ne era già occupato in passato, vedi servizio del 2018.

Il servizio completo sarà trasmesso stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).