ITALIA 1 – “ LE IENE “ * TOTO-NOMI SUI CONDUTTORI DI SANREMO: PAOLO BONOLIS, « LA RAI MI HA PARLATO MA HO DETTO CHE NON POSSO »

15.18 - martedì 23 aprile 2024

Subito dopo la fine del festival di Sanremo, è partito il toto-nomi per la prossima conduzione nel 2025. Nel servizio in onda stasera, martedì 23 aprile, in prima serata, su Italia1, Stefano Corti ha intervistato alcuni dei personaggi che sarebbero in lizza per presentare la kermesse canora, tra cui: Carlo Conti, Stefano De Martino, Paolo Bonolis, Alessandro Cattelan, Gigi D’Alessio e Alessia Marcuzzi.

Alcune delle dichiarazioni rilasciate all’inviato:

A Paolo Bonolis Stefano Corti chiede se la Rai lo abbia già contattato. Bonolis risponde: “Sì, sì, mi ha parlato, mi ha parlato. E io gli ho detto che non posso”.

Gigi D’Alessio fa notare all’inviato la differenza tra il suo mestiere di artista e quello di conduttore, dicendo: “Con un altro che fa lo stesso mestiere di Amadeus, un conduttore, tipo Carlo Conti, vanno subito a fare il paragone, quindi hanno paura”. Secondo Stefano De Martino: “Sanremo è un’arma a doppio taglio, se ti va bene, tutto bene, ma se ti va male…”, e quando Corti gli chiede se adesso lo farebbe lui afferma: “No! Direi di no!”. Infine, Carlo Conti: “Ci sono un sacco di donne bravissime. Maria! (si riferisce a Maria De Filippi, ndr.) L’ha fatto con me, è stato bellissimo, ci siamo divertiti un sacco. Magari torniamo io e lei, chissà…”.