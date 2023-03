PROLOCO CENTRO STORICO – TRENTO * “AUTUMNUS – I FRUTTI DELLA TERRA“: « TORNA IL FESTIVAL DELLE ECCELLENZE TRENTINE (19-22(10) »

17.55 - venerdì 24 marzo 2023

Vino, cibo, scienza, cultura: dal 19 al 22 ottobre torna “Autumnus”, il festival delle eccellenze trentine. Ufficializzate le date della terza edizione dell’evento organizzato dalla ProLoco Centro Storico di Trento che, per quattro giorni porterà degustazioni, approfondimenti e laboratori in tutti i luoghi storici della città.

“Autumnus – I frutti della Terra”, festival delle eccellenze trentine dedicato a tutto ciò che ruota attorno al cibo e al vino, tornerà dal 19 al 22 ottobre per la sua terza edizione. Per quattro giorni – uno in più rispetto agli anni passati – i visitatori avranno a disposizione vie, piazze e palazzi del centro storico per scegliere tra diverse offerte di degustazioni e approfondimenti legati al mondo enogastronomico e agroalimentare.

La “trentinità” – garantiscono dalla ProLoco Centro Storico di Trento, organizzatrice dell’iniziativa – si confermerà il cuore pulsante della manifestazione, grazie soprattutto alla forte presenza di produttori locali. Mai come quest’anno c’è però il desiderio di allargare gli orizzonti, dando spazio a profumi e suggestioni provenienti da terre lontane. Legame con il territorio e veicolo turistico, d’altronde, vanno di pari passo sin dalla nascita di Autumnus.

“Crediamo che il format proposto – commenta il presidente della ProLoco Centro Storico di Trento, Marco Lazzeri – rappresenti un’occasione per coloro che ci ‘scopriranno’ venendo da fuori regione e dall’estero, ma anche per noi che siamo chiamati a ricordare ciò che caratterizza il nostro patrimonio e il nostro territorio tramite i suoi prodotti”.