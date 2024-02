ITALIA 1 – “ FREEDOM – OLTRE IL CONFINE “ * 5 FEBBRAIO 2024, « FRANCESCO, IL SANTO CHE HA CAMBIATO IL MONDO » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

08.42 - martedì 6 febbraio 2024

CLICCA QUI PER RIVEDERE LA PUNTATA

In questa puntata: Assisi, per la storia di San Francesco, un uomo che è stato capace di cambiare il mondo; in Grecia, alla scoperta delle Meteore, suggestivi monasteri sospesi fra cielo e terra; a Herdonia (Foggia), per un viaggio nella “Pompei di Puglia”; a Villa Arconati, “la piccola Versailles di Milano”, dove era custodito il Codice Atlantico di Leonardo; a Mantova, per raccontare la figura di San Longino e del sangue di Gesù.