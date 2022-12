MUSE TRENTO * FESTIVITÀ NATALIZIE: « CIASPOLATE – GEOLABS E PALAFITTE “INFUOCATE”, LE PROPOSTE DELLE SEDI TERRITORIALI »

23.23 - mercoledì 07 dicembre 2022

Ciaspolate, laboratori interattivi e avventure scientifiche: le vacanze al MUSE sono super. Dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

MUSE – Museo delle Scienze e sedi territoriali. Il lato scientifico che sta dietro a cristalli di ghiaccio, stelle comete, spezie e alle impronte lasciate sulla neve dagli animali del bosco. Al MUSE le festività hanno il sapore della scoperta e dell’avventura: per tutto il mese di dicembre e fino all’8 gennaio il Museo delle Scienze di Trento e le sue sedi territoriali si animano con dimostrazioni scientifiche, giochi e passeggiate sulla neve.

Sono delle “Super Vacanze” quelle che attendono visitatrici e visitatori del MUSE. Un pieno di scienza che accende il periodo natalizio con centinaia di proposte per tutta la famiglia. L’inverno, una delle stagioni più affascinanti dell’anno, e i suoi elementi naturali sono al centro della programmazione: il freddo, la neve, le comete, il profumo delle spezie, insieme a tanti altri temi legati alla natura, coinvolgono il pubblico in maniera sempre nuova e divertente.

Le attività, che spaziano dai laboratori pratici alle dimostrazioni scientifiche, dalle visite guidate alle passeggiate all’aria aperta, si concentrano principalmente nei fine settimana, per poi intensificarsi nelle due settimane delle vacanze natalizie.

Tra le proposte più curiose: “Delizie per uccelli”, laboratorio per imparare a realizzare palline di grasso e semi, ghirlande di arachidi e uvetta da appendere all’albero del giardino per aiutare gli uccelli selvatici a resistere alla stagione più fredda dell’anno, “I segreti dei fiocchi di neve”, per scoprire come si forma la neve attraverso esperimenti, letture e creazioni a tema, “Il mito della cometa”, attività astronomica per immaginare com’era il cielo notturno osservato migliaia di anni fa. Con “Cartonando” e “Pixel Christmas”, invece, è possibile creare simpatici biglietti di auguri e decorazioni natalizie partendo da semplici materiali di riciclo; con “Sulla rotta delle spezie” si parte per un viaggio alla scoperta degli aromi che accompagnano da secoli le cucine del mondo, mentre con “Le impronte degli animali” è più facile riconoscere le impronte lasciate sulla neve fresca dalla fauna che vive nel bosco.

Da non perdere domenica 11 e 18 dicembre alle 16 le letture animate di “Raccontascienza III”, il volume contenente i racconti di ricercatori, ricercatrici e personale di supporto alla ricerca degli enti FBK, FEM, MUSE e Università di Trento, con letture a cura del Teatro delle Quisquilie, e il “Calendario dell’avventura”, gioco interattivo per andare alla scoperta dei reperti del museo in modo nuovo e curioso.

Qui il programma completo di “Super Vacanze al MUSE”

Ogni sera, infine, all’esterno del museo e di Palazzo delle Albere, prende vita la “Danza dei colori”, installazione artistica che fino all’8 gennaio accende di luci e suoni le facciate dei due edifici. L’opera, connessa alla mostra “Dentro il colore”, intreccia le voci dei popoli e le atmosfere cromatiche in un percorso attraverso gli stati d’animo.

Il MUSE rimane chiuso solo il 25 dicembre

Dal 20 dicembre all’8 gennaio MUSE e Palazzo delle Albere restano chiusi solo il 25 dicembre. Aperture straordinarie anche per domani, giovedì 8 dicembre, oltre che per lunedì 26 dicembre, domenica 1 gennaio con orario 13-19, lunedì 2 e venerdì 6 gennaio 2023.

*

Ciaspolate, geolabs e palafitte “infuocate”: le proposte delle sedi territoriali.

Anche le sedi territoriali del MUSE si animano nel periodo invernale con un ricco programma di attività.

Il Giardino Botanico Alpino, alle Viote del Monte Bondone, propone “Giardino d’inverno”, due uscite con le ciaspole, mercoledì 28 dicembre e mercoledì 4 gennaio dalle 10 alle 13, in compagnia delle guide MUSE per scoprire le abitudini degli animali alpini.

Qui maggiori informazioni

Il Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo, dal 21 dicembre al 6 gennaio, abbraccia le feste con laboratori geologici, attività a tema e speciali visite guidate per esplorare la geologia e conoscere più da vicino fossili, minerali e dinosauri.

Qui il programma completo.

Infine, il Museo delle Palafitte del Lago di Ledro, aperto tutti i giorni di dicembre, lancia l’iniziativa artistica “Preistoria a fuoco”: ogni sera dalle 17 alle 21 l’antico villaggio palafitticolo si illumina con luci e colori che richiamano l’elemento ancestrale del fuoco.

Qui maggiori informazioni