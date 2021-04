FEDERAZIONE DEI CORI TRENTINO * “ RACCONTI IN CORO ”: « SU RTTR TRE PUNTATE DEDICATE A RICCARDO GIAVINA – CAMILLO MOSER – ARTURO BENEDETTI MICHELANGELI »

“Racconti in coro”su Rttr dedicati a Riccardo Giavina, Camillo Moser e Arturo Benedetti Michelangeli. I cori trentini visti da tre grandi autori.

Ricordare e far conoscere tre grandi musicisti e compositori che hanno fatto la storia della coralità trentina, di ciascuno dei quali nel 2020 ricorreva un anniversario. Nasce da questo desiderio “Racconti in coro”, la rubrica televisiva in tre puntate proposta dalla Federazione dei cori del Trentino in collaborazione con l’emittente televisiva Rttr.

Del programma che andrà in onda sempre alle 21.30 per tre domeniche consecutive a partire dalla prossima di Pasqua, saranno protagonisti Riccardo Giavina, Camillo Moser e Arturo Benedetti Michelangeli. A loro sarebbe stato giusto rendere omaggio l’anno scorso con celebrazioni e concerti nelle ricorrenze che li riguardavano (un secolo dalla nascita e 25 dalla morte di Benedetti Michelangeli, 35 anni dalla morte di Moser e 50 anni di Giavina a Riva del Garda), ma la pandemia ha purtroppo impedito di organizzare iniziative dal vivo.

Ecco perché la Federazione cori del Trentino ha dedicato a Giavina, Moser e Benedetti Michelangeli questi filmati e ha scelto il mezzo televisivo per offrire ad un vasto pubblico un degno ricordo di questi autori straordinari della nostra coralità presentandone la vita, le opere più significative e i cori trentini che se ne sono resi interpreti.

Questi i tre appuntamenti di “Racconti in coro” su Rttr: domenica 4 aprile alle 21.30 “Ricordando Riccardo Giavina” (video realizzato in collaborazione con il conservatorio Bonporti di Trento e Riva); domenica 11 aprile alle 21.30 “Ricordando Camillo Moser”; domenica 18 aprile alle 21.30 “Ricordando Arturo Benedetti Michelangeli”.