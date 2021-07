FEDERAZIONE CORI DEL TRENTINO * “ CANTO + EMOZIONI = APPRENDIMENTO ”: « AL VIA IL CORSO RIVOLTO AGLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, ISCRIZIONI ENTRO SABATO 31 LUGLIO »

Tu chiamale se vuoi emozioni. Iscrizioni entro sabato 31 luglio. Chi insegna lo sa: le emozioni facilitano l’apprendimento. E il canto suscita emozioni. Con questa convinzione la Federazione Cori del Trentino promuove il corso “Canto+emozioni=apprendimento”, rivolto agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e a direttori di cori di voci bianche e giovanili. Il corso, condotto da tre esperti insegnanti di musica, mira a sviluppare nei docenti e nei maestri di cori giovanili il potere di “accendere” nei bambini e nei ragazzi il gusto del cantare insieme, fornendo loro tecniche e strumenti utili per moltiplicare nei loro “allievi” la capacità (e il piacere) di apprendere.

Cioè di imparare davvero. La scadenza per le iscrizioni è sabato 31 luglio e il corso è in programma il 3 e 4 settembre. Per altre informazioni e iscriversi consultare l’apposita sezione nel sito

