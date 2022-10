CANALE 5 – “ VERISSIMO “ * TRA GLI OSPITI DEL WEEKEND: « I RICCHI E POVERI – MARCO BELLAVIA – MARCO MASINI – SIMONE GIANNELLI (29-30/10) »

12.33 - venerdì 28 ottobre 2022

Il 29 e il 30 ottobre, alle ore 16.30, doppio appuntamento con “Verissimo”.

Sabato:

A Verissimo la carriera e la vita di Marco Masini, in libreria con la sua autobiografia, Simone Giannelli, il migliore pallavolista al mondo e Giulia Salemi, voce social di “Grande Fratello Vip”.

E ancora, il percorso artistico e l’evoluzione di Benjamin Mascolo e la storia di una delle ex ragazze più amate di “Non è la Rai”, Cristina Quaranta.

Infine, Bianca Atzei e Stefano Corti sveleranno per la prima volta a Verissimo il sesso del loro bebè che nascerà tra pochi mesi.

Domenica:

Silvia Toffanin accoglierà in studio Angela e Angelo dei “Ricchi e Poveri” che ricorderanno Franco Gatti, lo storico componente del gruppo appena scomparso.

Caso Marco Bellavia: l’ex concorrente di “Gf Vip” sarà in studio per la sua prima intervista a Verissimo dopo l’uscita dalla casa.

Inoltre, la nuova vita di Carlotta Mantovan, moglie dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi e Miriana Trevisan, in studio con il figlio Nicola e l’ex marito Pago.