ESERCITO ITALIANO * REPLICA A PROGRAMMA TV “LE IENE”: “L’INDAGINE È PARTITA DALLA LINEA DI COMANDO DELL’ACCADEMIA MILITARE “

13.04 - mercoledì 31 gennaio 2024

In relazione al servizio televisivo andato in onda ieri nel corso del programma “Le Iene”, relativo alla conclusione delle indagini aperte nei confronti di un Ufficiale in servizio presso l’Accademia Militare di Modena, l’Esercito ribadisce che il Comandante dell’Istituto, a seguito di segnalazioni interne, ha provveduto immediatamente a comunicare il presunto reato alla Procura Militare.

Ciò, a testimonianza della costante e massima attenzione nei confronti del personale e dei comportamenti adottati in seno alla Forza Armata. Come provvedimento immediato, inoltre, l’Ufficiale è stato avvicendato in qualità di Capo Centro Ippico e destinato ad incarichi non di comando.

Nell’ambito dell’Ordinamento militare, chiunque può denunciare comportamenti ritenuti inappropriati e le segnalazioni pervenute al Comandante ne sono chiara testimonianza.

Nel confermare totale condanna e pieno rigore nel perseguire i comportamenti che violano i principi e i valori su cui si fonda l’Istituzione, l’Esercito sta assicurando la massima collaborazione e trasparenza agli organi inquirenti, fiduciosi che l’operato della Magistratura farà il suo corso.