ITAS * ASSEMBLEA DELEGATI: « INAUGURATO “ITAS FORUM“ AL QUARTIERE LE ALBERE, APPROVATE LE MODIFICHE ALLO STATUTO (128 VOTI A FAVORE E 2 CONTRARI) »

18.09 - venerdì 02 dicembre 2022

L’Assemblea dei Delegati ITAS approva le modifiche allo Statuto ed esamina i risultati: bene solvency ratio, premi in crescita. Nel pomeriggio, alla presenza delle massime autorità, è stato inaugurato ITAS Forum, il nuovo edificio realizzato dalla Compagnia nel quartiere Le Albere. Si è svolta questa mattina all’ITAS Forum, nel quartiere Le Albere di Trento, l’Assemblea dei soci delegati di ITAS Mutua che ha approvato a larghissima maggioranza (128 voti a favore e 2 contrari) alcune modifiche allo Statuto, di natura tecnica, che la stessa Assemblea aveva già esaminato nel precedente incontro di aprile e la cui operatività era stata rinviata in seguito ad un confronto con l’Autorità di vigilanza (Ivass). Le modifiche riguardano, in sin-tesi, adeguamenti dello Statuto in seguito all’introduzione del Regolamento 88 del Ministero dello Sviluppo Economico in tema di requisiti e criteri di idoneità dei consiglieri del Cda; modifiche legate alla modalità di gestione delle Assemblee parziali e alla costituzione di Comitati endoconsigliari oltre alla definizione dei mandati parziali dei consiglieri di amministrazione.

In apertura di Assemblea, il Presidente di ITAS Mutua Giuseppe Consoli ha rappresentato ai Delegati la situazione economica della Compagnia aggiornata con gli ultimi dati disponibili. Il Solvency ratio di gruppo – il dato che misura la solidità della Compagnia – si conferma nel secondo semestre 2022 molto positivo e ai livelli del 2021 nonostante le note difficoltà del contesto macroeconomico dovute agli shock dei mercati finanziari e all’alta inflazione, assestandosi a quota 214% (217% a fine 2021).

L’andamento tecnico al 30 settembre migliora di un punto percentuale rispetto all’anno precedente, con un saldo positivo di 24 milioni di euro.

I premi registrano un incremento di circa il 12% nel comparto welfare e del 4,3% dei rami elementari, grazie all’ottimo lavoro della rete agenziale.

Infine da sottolineare come nei prossimi giorni la Compagnia procederà alla liquidazione agli agricoltori dei sinistri legati ai danni da grandine per complessivi 20 milioni di euro.

Sempre oggi, ma nel pomeriggio, alla presenza delle autorità locali, del vicario generale del vescovo, dei Delegati dei soci assicurati e dei vertici della Compagnia si è tenuta la cerimonia di inaugurazione di ITAS Forum, il nuovissimo edificio voluto da ITAS a pochi passi dal suo quartier generale.

L’edificio è stato realizzato da una Ati capeggiata dall’azienda altoatesina Pichler e nella quale è stato coinvolto un pool di aziende del territorio su un progetto dello Studio BBS di Trento, in meno di due anni di lavori nonostante le difficoltà legate alla pandemia nel 2020 e 2021.

Nel suo intervento di saluto, il presidente di ITAS Mutua Giuseppe Consoli ha affermato: “Oggi è stata scritta una pagina importante del futuro della nostra azienda con l’approvazione delle modifiche statutarie che ci fanno ben sperare sul futuro di ITAS. Oggi poi inauguriamo un piccolo gioiello della tecnologia che permetterà di ospitare eventi significativi, realizzato per creare valore per l’intera comunità e che auspichiamo possa diventare un riferimento anche per aziende fuori dal territorio trentino così da valorizzarne il ruolo di luogo di incontro e di confronto ampio e trasversale”.

Il Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha sottolineato l’importanza di ITAS nel tessuto socio-economico del Trentino: “La costruzione di ITAS Forum consolida oggi ancora una volta il legame che ITAS ha con il suo territorio e di certo valorizzerà la Mutua per gli anni a venire”.

Il legame con il territorio è stato al centro anche dell’intervento del sindaco di Trento Franco Ianeselli: “Questo luogo è la prova che si possono realizzare luoghi bellissimi partendo dalle intelligenze presenti sul nostro territorio e quella di ITAS Forum è una scommessa già vinta che contribuirà a unire ancora di più gli spazi della nostra città valorizzando ulteriormente il quartiere de Le Albere”.

A porre l’attenzione sui dettagli della costruzione dell’edifico è stato Alessandro Molinari, ad e dg di ITAS Mutua, che ha descritto un progetto orientato agli investimenti sostenibili, nell’ottica di una generale attenzione della Compagnia alla riqualificazione energetica, per contenere gli impatti ambientali dei suoi beni patrimoniali su tutto il territorio nazionale.

Durante l’inaugurazione è stato anche presentato il nuovo logo di ITAS Forum: “IF” come Itas Fo-rum, due lettere appena per raccontare però un progetto di grande valore architettonico e di comunità.

Prima del consueto taglio del nastro, ITAS Forum è stato benedetto dal vicario generale del Vescovo don Claudio Ferrari – socio ITAS ed ex dipendente della Compagnia per tanti anni – che ha affermato l’importanza di essere proiettati al futuro: “ITAS Forum è la prova che ITAS dopo 200 anni non smette di guardare alle sfide di domani e di rispondere oggi alle esigenze delle persone, di esserci nel momento del bisogno”.

ITAS FORUM IN CIFRE

In una superficie commerciale complessiva di 4.400 mq trovano spazio un auditorium da 250 posti al piano terra, due piani di ufficio e un ultimo piano “rooftop” caratterizzato da terrazze multiuso coperte e scoperte destinate ad eventi.

Costato circa 15 milioni di euro, di classe energetica B+, l’edificio ha una struttura in acciaio con porzioni di cemento armato, l’impianto di riscaldamento è a pannelli radianti e una particolare attenzione è stata data alle tematiche inerenti la pandemia con una ventilazione meccanica controllata con un sistema che evita il trafilamento dell’aria tra espulsione e ripresa.

L’auditorium e le terrazze sono stati affidati in gestione a Riva del Garda Fierecongressi che le metteranno da subito a disposizione di tutte le realtà territoriali ed extraterritoriali che avranno es-genze di incontro ed eventi.