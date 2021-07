CONSIGLIERE COMUNALI CASONATO – CHILÀ – RAFFAELLI – FIORI * TRENTO: « APPROVAZATA LA MOZIONE PER LA PARITÀ DI GENERE »

Parità di genere in primo piano – Il Comune di Trento si doterà di strumenti per una

effettiva attuazione di politiche a favore delle pari opportunità, come il bilancio di

genere, per sviluppare un’analisi approfondita delle dinamiche vigenti riguardanti il

divario di genere, e pianificare interventi necessari per la sua progressiva

eliminazione.

E’ stato approvato nella seduta del 6 luglio 2021 l’ordine del giorno collegato alla proposta di

variazione di assestamento di bilancio 2021 “Parità di genere come leva di equità e sviluppo

economico: attuazione sul territorio di questo obiettivo trasversale del PNRR”

Un bel lavoro congiunto tra le consigliere Minella Chilà (PD-PSI), Giulia Casonato (Futura),

Francesca Fiori e Anna Raffaelli (Insieme per Trento).

Questo ordine del giorno è il punto di arrivo di un percorso che parte da inizio anno in

occasione del dibattito collegato all’uso del Recovery Fund: la dimensione di genere nei

bilanci pubblici gioca infatti un ruolo fondamentale, le scelte politiche e gli impegni

economici-finanziari di un’amministrazione hanno importanti ricadute su uomini e donne.

Su spunto di Giulia Casonato, si è iniziato a ragionare sul bilancio di genere quale strumento

per monitorare e favorire la parità di genere, attivando anche contatti con l’università di

Trento.

Minella Chilà, anche nel suo ruolo di Presidente della Commissione Bilancio, si è premurata

di portare il tema in Commissione, dove a fine marzo una sessione dei lavori ha visto ospite

la prof.ssa Badalassi per un approfondimento su questo strumento, il suo possibile impatto

sulla nostra amministrazione e la nostra città, anche alla luce di best practice di altri territori.

La manovra di assestamento di bilancio rappresentato ora un’occasione perfetta per un

ulteriore passo avanti: impegnare il Comune ad avviare un percorso di introduzione

dell’analisi dell’impatto di genere in tutti gli ambiti del bilancio, per arrivare all’assunzione del

bilancio di genere come strumento di pianificazione e misurazione dell’impatto di genere

nelle politiche di programmazione di tutti i livelli istituzionali e come strumento di

monitoraggio dell’efficacia delle azioni.

La mozione approvata (25 voti a favore e 9 contrari) impegna inoltre il Comune a collaborare

con l’Università per definire un piano organico in tal senso; valutare, monitorare ed intervenire

affinché l’utilizzo dei fondi previsti per il Comune dal PNRR siano utilizzati

paritariamente sulle azioni che si rivolgono alla vita quotidiana di uomini e donne con

particolare attenzione alla questione dell’occupazione femminile; inserire azioni che

promuovano la parità di genere quale elemento premiante in gare e bandi pubblici; utilizzare

le risorse del Recovery Fund anche per favorire la formazione e l’occupazione femminile;

rafforzare l’empowerment economico e sociale delle donne, sostenendo la formazione delle

bambine e delle ragazze verso un libero accesso a carriere qualificate che prevedano

percorsi di studio in ambito scientifico; incentivare azioni di contrasto alla povertà economica

ed educativa e migliorare l’occupazione femminile anche con azioni per favorire l’autonomia

e l’inserimento lavorativo delle donne con differenti abilità.

Considerato che una delle tre priorità trasversali del PNRR riguarda la parità di genere, che

l’andamento di tutti gli indicatori evidenzia come il gender pay gap sia ancora ampio e sia

stato acuito dalla pandemia da COVID-19, e anche alla luce delle recenti direttive di

Governance del PNRR emesse dal Presidente del Consiglio Draghi – che prevedono

l’obbligo, anche per le aziende di piccole dimensioni, di presentare un rapporto sulla

situazione del personale in riferimento all’inclusione delle donne nelle attività e nei processi

aziendali – questo passo è un importante avanzamento verso azioni strutturali per la

promozione delle pari opportunità.

Il tema verrà anche trattato e approfondito dal Consiglio delle Donne, di cui le consigliere

proponenti sono parte, e di cui la Consigliera Raffaelli è presidente.

Soddisfatte le consigliere proponenti

“Riteniamo questa mozione un ottimo punto di partenza per far sì che nel nostro territorio si

continui a promuovere il superamento del divario di genere, a partire da strumenti capaci di

valutare l’impatto di genere delle scelte politiche.

Ricordiamo che è dimostrato che la parità è un motore di sviluppo economico per tutti: come

risulta dai dati statistici, i Paesi con un tasso più elevato di occupazione femminile e una

presenza delle donne più marcata nella società sono quelli dove aumentano PIL, benessere,

welfare, competitività e non ultimo natalità, con evidente ricadute positive per la società tutta.

Siamo felici del sostegno bipartisan ricevuto, mentre la contrarietà di chi non sempre ha

supportato una reale parità di genere ci fa capire che siamo sulla strada giusta, i grandi

cambiamenti creano sempre alzate di scudi in chi difende lo status quo”

Giulia Casonato, Minella Chilà, Francesca Fiori, Anna Raffaelli