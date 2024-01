CANALE 5 – “ VERISSIMO “ * OSPITI: « RAOUL BOVA . DIEGO ARMANDO MARADONA JUNIOR – SONIA BRUGANELLI – STEFANO TACCONI (13-14/1) »

14.28 - venerdì 12 gennaio 2024

Sabato 13 e domenica 14 gennaio, alle ore 16.30 su Canale 5, weekend in compagnia di “Verissimo”.

Sabato:

A tre anni dalla scomparsa di un vero mito del calcio, Diego Armando Maradona, in esclusiva, sarà in studio per celebrarlo e per parlare della sua storia, il figlio Diego Armando Maradona Junior.

A Verissimo Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, coppia innamoratissima, svelerà la data delle prossime nozze.

Inoltre, in studio: Murat Ünalmış, l’attore che interpreta il personaggio di Demir nella serie “Terra Amara”, il momento molto complicato vissuto da Justine Mattera e direttamente dalla fucina di talenti di “Amici” Alex Wyse.

Infine, il percorso e la forza di sue sorelle unite nella vita e in tv: Silvia e Giulia Provvedi.

Domenica:

Silvia Toffanin accoglie per un’intensa intervista Raoul Bova, protagonista della nuova attesa fiction di Canale 5 “I Fantastici 5”.

Per la prima volta insieme in studio Lino Banfi con il figlio Walter e Sonia Bruganelli con la figlia Adele.

E ancora, tutte le emozioni e i progetti di Eleonora Pedron, neo laureata in Psicologia e torna in studio Stefano Tacconi, colpito da un aneurisma celebrale nel 2022, per parlare del suo stato di salute e dei progressi fatti grazie alla riabilitazione.