TRANSDOLOMITES * “BEFANA 2023“: PRESIDENTE GIRARDI « ESTRAZIONE BIGLIETTI VINCENTI, ALL’ORATORIO DI CEMBRA (6/1 ORE 17.00) »

07.45 - giovedì 5 gennaio 2023

Venerdì 6 gennaio 2023 alle ore 17.00 avrà luogo l’estrazione dei biglietti vincenti abbinati alla lotteria ” La befana di Transdolomites” 2023.

L’estrazione avrà luogo nell’Oratorio di Cembra Sala S. Cuore 1 piano Via S.Carlo 1 a Cembra (TN).

Da anni la lotteria di autofinanziamento rappresenta un’importante occasione per dare modo a Transdolomites per finanziare gli importanti studi progettuali sulla mobilità pubblica in particolare quelli che fanno riferimento alla proposta di collegamento ferroviario tra Trento e Penia di Canazei.

*

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites