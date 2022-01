SÜDTIROLER SPARKASSE – CASSA RISPARMIO BOLZANO * SYNDICATED LOANS: « CON FINLOMBARDA FINANZIATA L’AZIENDA MAGIC PACK SRL (GRUPPO HAPPY), PER 13 MILIONI DI EURO »

15:15 - 10/01/2022

Syndicated loans – Finlombarda e Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano finanziano l’azienda lombarda Magic Pack Srl (Gruppo Happy). L’operazione del valore complessivo di 13 milioni di euro consentirà all’azienda della provincia di Cremona di finanziare i propri programmi di sviluppo e internazionalizzazione.

Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia, e Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano hanno concluso l’operazione di finanziamento “in pool” di Magic Pack Srl (Gruppo Happy), azienda con sede a Gadesco Pieve Delmona (Cremona) attiva nella produzione di contenitori in polistirene espanso per l’industria alimentare e la distribuzione moderna.

L’operazione, che ha un importo complessivo di 13 milioni di euro e durata di 7 anni, servirà a finanziare i nuovi investimenti per lo sviluppo e l’internazionalizzazione dell’impresa, che prevedono: il rafforzamento della presenza e dell’offerta del Gruppo Happy, in termini di volumi e di gamma, sul mercato domestico ed estero; l’aumento della capacità produttiva; la valorizzazione e il consolidamento del know-how come “asset intangibile” interno; la creazione di nuove e più efficaci sinergie per migliorare le prestazioni quanto a circolarità, sostenibilità e riciclabilità dei prodotti attraverso la realizzazione di nuove filiere per il riciclo delle vaschette per alimenti in Italia ed Europa.

Il Gruppo Happy (https://www.gruppo-happy.it) è un polo produttivo e commerciale a livello europeo nella produzione e commercializzazione dei contenitori per alimenti, con un organico di circa 400 dipendenti e un fatturato consolidato al 31 dicembre 2020 di 118 milioni di euro. Caratteristiche del Gruppo sono la capacità di innovazione attestata dalla continua attività di ricerca e sviluppo realizzata attraverso la collaborazione con enti, centri di ricerca e università e l’attenzione alla sostenibilità, attraverso l’applicazione dei principii dell’eco-design per la progettazione e produzione di prodotti riciclabili e contenenti riciclato post-consumo, con il contributo di energia da fonti rinnovabili.

Con questo intervento Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano conferma la sua vocazione a sostenere le imprese non solo nelle attività domestiche ma anche nei processi di internazionalizzazione e nello sviluppo sui mercati esteri, ponendosi quale interlocutore qualificato anche per operazioni straordinarie finalizzate alla crescita e allo sviluppo aziendale. L’operazione è stata seguita dalla struttura di Corporate Finance con sede a Padova, punto di riferimento per il nord-est, territorio nel quale la Banca sempre di più si propone come partner qualificato per le imprese Corporate”, ha dichiarato Emiliano Picello, Responsabile della Direzione Corporate Banking e Servizi per l ́Estero di Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano.

“Questa operazione è innanzitutto un’importante manifestazione di fiducia verso il Gruppo Happy e il piano di investimenti che realizzeremo entro il 2024. Il sostegno finanziario ricevuto da Finlombarda e Cassa di Risparmio di Bolzano ci consente di affrontare con più serenità gli obiettivi di crescita, sviluppo internazionale e sostenibilità che il Gruppo si è prefissato per i prossimi anni. È una fortuna per le imprese della Lombardia poter contare su una propria società finanziaria che con professionalità e presenza costante interviene per lo sviluppo e la crescita delle imprese del territorio. Ci auguriamo che questo sia solo l’inizio di un rapporto che si consoliderà col tempo”, ha commentato Biasio Florio, Presidente del Gruppo Happy.

“Con questa operazione salgono a sette le imprese finanziate per un totale di 78 milioni di euro di investimenti a favore del territorio nell’ambito di Syndicated loans, lo strumento pensato per rilanciare gli investimenti delle imprese lombarde in sinergia con il sistema del credito”, ha dichiarato Michele Vietti, Presidente di Finlombarda Spa.

Finlombarda Spa è la società finanziaria di Regione Lombardia e intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia. Nell’assolvere al compito istituzionale di concorrere all’attuazione dei programmi di sviluppo economico e sociale del territorio, Finlombarda progetta, realizza e gestisce prodotti e servizi finanziari – a valere su risorse proprie, regionali e comunitarie – a sostegno delle imprese e dei professionisti lombardi. Finlombarda affianca Regione Lombardia nella strutturazione di operazioni finanziarie in ambiti strategici per l’attrattività e la competitività del territorio.

Il Direttore Generale è Giovanni Rallo.

Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano (www.sparkasse.it) è una delle più importanti Casse di Risparmio indipendenti in Italia. Prima banca in Alto Adige, è presente in tutto il Nord Est e all’estero a Monaco di Baviera. In quanto banca tradizionale, offre servizi finanziari a privati e aziende attraverso una rete di oltre 100 filiali in cui operano oltre 1.200 collaboratori. Nata nel 1854, dal 1992 la Cassa di Risparmio è una società per azioni e conta più di 22.000 soci.

Syndicated Loans – Finlombarda und Sparkasse finanzieren das lombardische Unternehmen Magic Pack GmbH (Gruppe Happy). Die Operation in der Höhe von insgesamt 13 Millionen Euro ermöglicht dem Unternehmen aus der Provinz Cremona, seine Entwicklungs- und Expansionspläne zu verwirklichen.

Finlombarda, Finanzgesellschaft der Region Lombardei, und die Südtiroler Sparkasse haben eine Pool-Finanzierung für die Magic Pack GmbH (Gruppe Happy), Unternehmen mit Sitz in Gadesco Pieve Delmona (Cremona), das in der Herstellung von Verpackungen aus Polystyrolschaum für die Lebensmittelindustrie und den Handel tätig ist, abgeschlossen.

Die Finanzierung in Höhe von insgesamt 13 Millionen Euro und mit einer Laufzeit von sieben Jahren dient neuen Investitionen für die Entwicklung und die internationale Expansion des Unternehmens, die folgendes vorsehen: Stärkung der Präsenz und des Angebots der Happy-Gruppe in Bezug auf Umsatz und Produktpalette auf dem in- und ausländischen Markt; Erhöhung der Produktionskapazität; Aufwertung und Konsolidierung des Know-hows als „immaterieller Vermögenswert“; Schaffung neuer und wirksamer Synergien zur Verbesserung von Nachhaltigkeit und Recyclingfähigkeit der Produkte durch die Realisierung neuer Produktionslinien für das Recycling von Lebensmittelverpackungen in Italien und Europa.

Zur Gruppe Happy (https://www.gruppo-happy.it) gehören mehrere europäische Produktions- und Handelsunternehmen, die in der Herstellung und Vermarktung von Lebensmittelverpackungen mit rund 400 Mitarbeitern aktiv sind. Der konsolidierte Umsatz beträgt 118 Millionen Euro (zum 31. Dezember 2020). Kennzeichnend für die Gruppe ist die Innovationsfähigkeit durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit, die in Zusammenarbeit mit Institutionen, Forschungszentren und Universitäten erfolgt. Unter Einbeziehung von Energie aus erneuerbaren Quellen und Umsetzung von Ökodesign-Prinzipien bei der Entwicklung und Herstellung von recycelbaren Produkten, die nach dem Verbrauch wiederverwertet werden, verfolgt man die Maxime der Nachhaltigkeit.

„Mit dieser Finanzierung sind es nun insgesamt sieben Unternehmen, die wir mit einem Gesamtbetrag von 78 Millionen Euro im Rahmen von Syndicated Loans zugunsten des Territoriums unterstützen, um die Investitionen der lombardischen Unternehmen in Zusammenarbeit mit den Banken anzukurbeln“, erklärt Michele Vietti, Präsident von Finlombarda AG.

„Diese Operation ist vor allem ein wichtiger Vertrauensbeweis für die Gruppe Happy und den Investitionsplan, den wir bis 2024 umsetzen werden. Die finanzielle Unterstützung von Finlombarda und der Sparkasse ermöglicht es uns, die Ziele der Gruppe in den kommenden Jahren in Bezug auf Wachstum, internationale Entwicklung und Nachhaltigkeit akkurat anzugehen. Es ist ein Glück für die Unternehmen der Lombardei, auf eine eigene Finanzgesellschaft zählen zu können, die mit Professionalität und konstanter Präsenz für die Entwicklung und das Wachstum der Unternehmen des Territoriums tätig ist. Wir hoffen, dass dies nur der Anfang einer Beziehung ist, die sich mit der Zeit weiter festigen wird“, erklärt Biasio Florio, Präsident der Gruppe Happy.

„Die Sparkasse hat sich zur Aufgabe gesetzt, Unternehmen nicht nur auf den inländischen Märkten, sondern auch bei ihren Exportaktivitäten zu unterstützen, um sie in ihren länderüberschreitenden Tätigkeiten aktiv zu begleiten. Wir sind außerdem auch ein kompetenter Ansprechpartner, wenn es um außerordentliche Operationen zur Förderung von Wachstum und Entwicklung der Unternehmen geht. Die Pool-Finanzierung wurde von unserer Corporate-Finance-Struktur mit Sitz in Padua betreut, die Bezugspunkt für den Nordosten Italiens ist – ein Territorium, wo sich die Sparkasse zunehmend als qualifizierter Partner für Unternehmen erweist,“ erklärt Emiliano Picello, Verantwortlicher der Direktion Corporate Banking und Dienstleistungen für das Auslandsgeschäft der Sparkasse.

Finlombarda AG ist die Finanzgesellschaft der Region Lombardei und untersteht als Finanzvermittler der Aufsicht der Banca d’Italia. Im Rahmen ihrer institutionellen Aufgabe trägt sie zur Umsetzung von Programmen zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des Territoriums bei. Finlombarda realisiert und verwaltet Finanzprodukte und -dienstleistungen aus eigenen, regionalen und gemeinschaftlichen Mitteln zur Unterstützung der Unternehmen und Berufsgruppen der Lombardei. Finlombarda flankiert die Region Lombardei in der Strukturierung von Finanzoperationen in den strategischen Bereichen zur Stärkung von Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit des Territoriums. Generaldirektor ist Giovanni Rallo.