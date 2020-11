RETEQUATTRO – ” QUARTO GRADO ” * FESTINI DI ALBERTO GENOVESE: PARLA L’AMICO, «NON SONO UNO SPACCIATORE E NON SONO SCAPPATO, SONO A BALI PER LAVORO. SU DI ME SOLO ILLAZIONI »

“Quarto Grado” – nella puntata in onda ieri, venerdì 13 novembre, su Retequattro – ha realizzato un’intervista a Daniele, un amico di Alberto Genovese, l’imprenditore milanese arrestato lo scorso 7 novembre con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una diciottenne durante uno dei suoi festini. Secondo alcuni, Daniele era il braccio destro di Genovese e sarebbe fuggito a Bali dopo gli ultimi sviluppi. Ma l’uomo nega con forza tutte le voci che lo vedrebbero coinvolto in questa vicenda.

Di seguito, stralci dell’intervista realizzata da Francesca Carollo.

«Sono atterrato da poco a Bali e ho avuto modo di vedere tutto lo schifo che le varie testate giornalistiche italiane hanno pubblicato su di me.

Mi hanno stigmatizzato come uno spacciatore e come una persona che portava droga alle feste. Io non ho mai portato niente in quelle serate, non sono uno spacciatore e non ho mai fatto quel tipo di attività.

Seconda cosa non sono assolutamente il braccio destro di Genovese, non so che cosa intendano con questo ma io sono solamente un suo amico, sono una persona che l’ha frequentato.

Altra cosa il mio viaggio a Bali. Non sono assolutamente scappato, questo viaggio è stato organizzato a inizio ottobre quando in Italia si paventava la chiusura del settore food and beverage e ho deciso di partire ora per venire a seguire delle nuove attività che sto sviluppando, qui, in Indonesia.

Gli articoli usciti in Italia mi hanno già creato danni professionali, ho già ricevuto una disdetta per un progetto a Milano, e non nego che ne creerà altri nel prossimo periodo.

Sono reperibile, ho pubblicato dove sono, non ho nessun problema a pubblicare sui social, dove sono e con chi sono. Non sto scappando da nessuno perché non ne ho motivo, tant’è che verso metà dicembre rientrerò in Italia.

Tutto quello che hanno pubblicato i giornali sono solo grandi illazioni senza alcun senso. Sarò disponibile al mio rientro a chiarire la mia posizione».