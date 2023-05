CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « TAPIRO D’ORO (CON ORECCHINI) A URBANO CAIRO PER L’AFFAIRE GRUBER »

17.41 - lunedì 15 maggio 2023

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna un Tapiro d’oro con pendenti all’editore di La7 Urbano Cairo per gli orecchini di una nota marca di lusso sfoggiati reiteratamente da Lilli Gruber nel programma Otto e mezzo.

Staffelli gli propone di trasformare Otto e mezzo, attualmente spazio giornalistico, in un varietà, in modo da poter trarre profitti anche dal product placement, non permesso in un contenitore giornalistico come quello di Gruber: «Ma no, dai», risponde Cairo, «Noi facciamo più cose diverse, tra cui informazione e servizio pubblico».

L’inviato di Striscia coglie anche l’occasione per chiedergli un commento sull’indiscrezione del sito Dagospia, secondo cui Urbano Cairo sarebbe a capo di una cordata che punta al controllo di Mediaset. Ma l’imprenditore risponde: «È un’invenzione pura. Io sono nato a Mediaset, mi piacerebbe molto, ma è difficile».