FDI – GRUPPO CONSILIARE TRENTO: REDDITI ICEF – ITEA – UTENZE DOMESTICHE: « PRONTI A SOSTENERE INIZIATIVE DI AIUTO, DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE »

Siamo rimasti colpiti dalle esternazioni del Sindaco durante l’incontro nella giornata di ieri con una delegazione di inquilini ITEA delle Torri di Madonna Bianca e i rappresentanti del Sindacato USB. Pur comprendendo il pensiero del Primo Cittadino e condividendo il fatto che, come amministratori, abbiamo il compito di supportare al massimo le famiglie del territorio in questo momento di oggettiva difficoltà, vogliamo ricordare che le utenze domestiche così come le spese condominiali, coprono alla pari i costi dei fornitori e non possono quindi essere parametrate in base al reddito complessivo di ogni nucleo familiare come ipotizzato dal Sindaco, né tantomeno è facoltà di ITEA come gestore ricalcolare le spese condominiali in base all’ICEF, in quanto solamente una norma specifica lo potrebbe consentire.

Sottolineando il fatto che anche sul libero mercato e non solo negli alloggi di edilizia popolare vi sono attualmente dei nuclei familiari in grande difficoltà a causa dei rincari delle utenze domestiche, ci dichiariamo fin d’ora disponibili come Gruppo Consiliare Comunale di Fratelli d’Italia a sostenere ogni iniziativa da parte della Giunta Comunale a sostegno delle famiglie del territorio provate dagli aumenti dell’ultimo periodo.

Attendiamo dunque l’approdo a Palazzo Thun di qualche provvedimento concreto in tal senso da parte dell’Amministrazione Comunale.

