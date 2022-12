CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « NUOVO TAPIRO D’ORO A CHRISTIAN VIERI PER LA “FINTA” DIRETTA DELLA BOBO TV, DOPO LA FINALE DEL MONDIALE SU RAIUNO »

17.33 - martedì 20 dicembre 2022

È da tempo che Christian Vieri chiede a Valerio Staffelli di tornare da lui per riprendersi il Tapiro d’oro ricevuto il 23 novembre scorso (vedi servizio) dopo il presunto flop della Bobo Tv su Raiuno, i cui ascolti sarebbero migliorati. E stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), l’inviato del tg satirico lo accontenta. Ma il Tapiro lo lascia a Vieri.

Nel post-partita della finale mondiale tra Francia e Argentina, infatti, la Bobo Tv si è collegata con lo studio centrale per commentare il risultato. Peccato che ad alcuni non sia sfuggito che Vieri e compagni fossero al sole, mentre in diretta era già sera.

«È vero, per problemi tecnici abbiamo dovuto registrare il contributo prima della partita. Esiste anche il video che avrebbero trasmesso in caso di vittoria della Francia, li abbiamo dovuti realizzare entrambi la mattina», dichiara Vieri. Che aggiunge: «È stata comunque una grande emozione, la finale più bella della storia delle finali».

Il servizio completo stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).