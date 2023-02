CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « ENRICO LUCCI È IN MISSIONE A SANREMO IN CERCA DI UNA POLEMICA »

17.33 - mercoledì 8 febbraio 2023

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Enrico Lucci è in missione a Sanremo in cerca di una polemica. Non c’è Festival senza polemica, ed ecco l’inviato che chiede a Elodie: «Perché la tua canzone Due è dedicata a Matteo Salvini? Gli vuoi mandare due parole?». E lei risponde: «Buon appetito!».

Neppure Ultimo, Giorgia e i Cugini di Campagna sfuggono alla domanda polemica di Lucci, e così pure Francesca Fagnani. L’inviato le domanda: «Chiara Ferragni ha detto che una donna non deve vergognarsi del proprio corpo. Ma allora perché non è venuta nuda e ha messo un vestito? Tu l’avresti messo?». «Ne avrei approfittato per farmi una quarta!», ha scherzato la co-conduttrice.