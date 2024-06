CANALE 5 – “SISSI“ * «TORNA CON LA TERZA STAGIONE IN PRIMA VISIONE ESCLUSIVA E ASSOLUTA, MARTEDÌ 11 E GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2024»

15.06 - lunedì 10 giugno 2024

L’11 e il 13 giugno, in prima visione esclusiva e assoluta, la terza stagione della serie con Dominique Devenport, Jannik Schümann e Désirée Nosbusch.

Dal primo film muto del 1920, alla terza stagione della serie in onda in prima serata martedì 11 e giovedì 13 giugno – in prima visione esclusiva e assoluta – su Canale 5, la vita di Sissi alla corte di Vienna continua a essere di grande interesse.

I protagonisti di «Sissi», intanto, Dominique Devenport e Jannik Schümann, sono sempre più a loro agio nei panni dell’incendiaria coppia reale asburgica. Nel gennaio 2024 è stata annunciata la realizzazione della quarta stagione: le riprese sono in corso.