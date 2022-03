PRO VITA E FAMIGLIA * ‘SCEGLIAMO LA VITA’: RUIU E GANDOLFINI « MANIFESTAZIONE IL 21 MAGGIO A ROMA, PER DARE VOCE A CHI NON TROVA SPAZIO NEI MASS-MEDIA UFFICIALI »

21.21 - venerdì 18 marzo 2022

Vita. Il 21 maggio a Roma manifestazione ‘Scegliamo la Vita’. Si svolgerà sabato 21 maggio a Roma la manifestazione nazionale ‘Scegliamo la Vita’, convocata da 90 tra enti e associazioni di tutta Italia (per aderire scrivere a info@manifestazioneperlavita.it) e presentata presso la sede della Stampa Estera dai portavoce dell’evento Maria Rachele Ruiu e Massimo Gandolfini.

«Sogniamo una grande manifestazione di famiglie, mamme, papà, nonni, ragazzi e bambini che manifestano pubblicamente, con gioia, la bellezza e la dignità di ogni vita umana, in tutte le sue manifestazioni e sfaccettature, specialmente quelle più fragili e vulnerabili troppo spesso vittime della ‘cultura dello scarto’ denunciata da Papa Francesco. Come altre società, l’Italia è afflitta da una crisi di speranza verso il futuro, che si traduce anche in una sfiducia verso la vita e in un progressivo degrado della sua dignità intrinseca.

L’inverno demografico è allo stesso tempo una causa e un effetto di questo fenomeno, in un perverso circolo vizioso che rischia di esserci fatale. In mezzo a difficoltà crescenti nessuno sembra voler più scommettere sulla vita, anzi spesso il ‘sistema’ ti spinge a rinunciarvi, come nel caso di una nuova vita inaspettata o di una vita ferita dalla malattia, da sofferenze o disabilità. Rinunciare alla vita e alle sue potenzialità sembra essere spesso l’opzione preferibile o addirittura l’unica vera possibilità. Con questa manifestazione vogliamo scuotere le coscienze da questa oscura ombra di pessimismo esistenziale, lanciando una sfida al Paese: Scegliamo la Vita! Scegliamo la vita in Parlamento, sui media, nell’economia, nella giustizia, nella sanità, nell’istruzione, nei servizi sociali, nel sistema fiscale e nelle scuole», lo afferma Maria Rachele Ruiu, una dei due portavoce dell’evento.

«Con la Manifestazione ‘Scegliamo la Vita’ vogliamo ribadire che quello alla vita è il primo diritto fondamentale di ogni essere umano, il cui inviolabile rispetto è la precondizione per una società libera, giusta e in pace, come afferma la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. In particolare la difesa della vita ‘fragile’ – dal concepimento e nello svolgersi fino alla morte naturale – è il cardine della civiltà di un popolo, che conosce il suo punto più basso quando induce anziani, malati e depressi a scegliere il suicidio. Il primo vero ‘diritto civile’ è il diritto alla vita e da questo discendono tutti gli altri diritti sociali ed economici: lavoro, educazione, salute.

Vogliamo dare voce a quel ‘popolo della vita’ che non trova mai spazio nei mass-media ufficiali del nostro Paese e che non si rassegna a vedere così brutalmente negata la vita innocente. Il 21 maggio sarà una bellissima giornata di speranza e allegria, un vero canto alla vita senza rancori, giudizi e recriminazioni, ma con una grande voglia di celebrare la bellezza della vita, della maternità e paternità: chiediamo al Paese intero uno scatto di vitalità per superare l’inverno demografico che sta affliggendo il nostro Paese», lo afferma Massimo Gandolfini, uno dei due portavoce dell’evento.

Al termine della conferenza stampa è stato presentato il logo ufficiale della manifestazione, che si allega.

La rete delle associazioni aderenti alla manifestazione “Scegliamo la Vita 2022”

Ai.Bi. – Associazione Amici dei Bambini, Alleanza Cattolica, Associazione AMAMB, Associazione 7 per te 21. Non abbiate paura, Associazione aiuto per l’ultimo, Associazione Betania, Associazione Difendere la Vita con Maria, Associazione Donum VItae, Associazione Esserci , Associazione Family Day , Associazione Faviva, Associazione Genitori Irpini di Avellino, Associazione Guarda Oltre, Associazione Il Pellicano, Associazione Impegno Civico, Associazione la Famiglia nel cuore, Associazione Luce di Cristo onlus, Associazione Medici Cattolici Italiani, Associazione Meter onlus, Associazione Missionaria Sabaoth, Associazione Missionaria Scegligesu, Associazione Nazionale Famiglie Numerose, Associazione Ginecologi e Ostetrici Cattolici (AIGOC), Associazione Non si tocca la Famiglia, Associazione Nonni 2.0, Associazione Ora et Labora in Difesa della VIta, Associazione Only one family, Associazione Parola della grazia, Associazione Parole di Vita Napoli, Associazione Pro Familia Montoro, Associazione Radici, Associazione Regina dell’amore, Associazione San Giuseppe Provvidente, Associazione San Michele Arcangelo, Avvocatura in missione, Centro Amore e Vita – Foligno, Centro Studi Rosario Livatino, Circolo Culturale Enrico Medi, Circolo G. Mattiussi, Comitato Famiglia, Scuola Educazione – Pisa, Comitato Si alla Famiglia – Modena, Compagnia di Sant’Antonio, Confederazione dei Centri di Regolazione Naturale della Fertilità, Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri di Prato, Cristiani per l’Italia, EUDONNA for World Women’s Wind, Famiglia del cuore immacolato di Maria, Federazione europea One of Us, FISM, Fondazione CitizenGO, Fondazione il Cuore in una goccia, Fondazione Novae Terrae, Fondazione Siloe, Forum Associazioni Socio Sanitarie, Giovani per la Vita Bologna, Giuristi per la Vita, La Vigna di Rachele, Maria di Fatima (rivista), Movimento Cattolico per la Famiglia e la Vita di Trieste, Movimento P.E.R., Nova Civilitas, Obiettivo Famiglia ODV, Onesti Cittadini, OPA – Osservatorio permanente aborto, Opera Famiglia di Nazareth, Osservatorio di Bioetica – Siena, Osservatorio Parlamentare Vera Lex?, Pro Vita & Famiglia Onlus, Radio Zoe, Sentinelle Vesuviane, Servi Inutili del Buon Pastore, SHORASHIM ritorno alle radici, Istituto Spettacolo e Cultura, Steadfast Onlus, Templari cattolici d’Italia, Totus Tuus, UCID Movimento Giovani, UCOII, Umanitaria Padana Onlus, Unione farmacisti cattolici italiani, Uniti per la Famiglia, Via Verità Vita, Voci del Verbo.