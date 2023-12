SMI TRENTINO * MEDICI DI FAMIGLIA: PAOLI, “ TURNI NOTTURNI, NO AD UN ‘VICARIATO’ DA TRENTO ALLA VAL DEI MOCHENI “

18.32 - sabato 30 dicembre 2023

Due giorni fa, senza alcun preavviso, i medici di continuità assistenziale notturna della sede di Trento e di Borgo Valsugana sono stati avvisati della seguente notizia: siccome mancano i loro colleghi di Pergine l’ultimo dell’anno, i tre medici di Trento dovranno coprire per il turno notturno 20.00/08.00 del 31 dicembre 2023 il territorio comprensivo di tutto il comune di Trento (un medico di continuità assistenziale ogni 5.000 abitanti), di tutto il Comune di Pergine Valsugana (un medico di continuità assistenziale ogni 5.000 abitanti), di tutta l’area della Vigolana e di tutto il comune di Caldonazzo.

Significa, per chi non è al corrente, che se uno dei tre medici venisse chiamato a Fierozzo nella val dei Mocheni; un secondo al Cimirlo (sopra Povo) ed il terzo a Centa san Nicolò, l’intera popolazione di Trento (119 mila abitanti…), l’intera popolazione di Pergine Valsugana (quasi 22 mila),d i Caldonazzo (4 mila) della val dei Mocheni (2.100) e Vigolana (5.000 abitanti circa) non avranno modo di accedere alla sede di guardia né di Trento né di Pergine Valsugana. E nemmeno troveranno risposta dalla guardia medica telefonicamente o a domicilio.

Abbiamo oggi saputo dalle notizie di stampa che qualche cittadino si lamenta di rimanere al freddo fuori dalla sede di piazzale Orsi a Trento perchè nessuno aprirebbe.

Il Sindacato Smi fa presente, in definitiva, che il nostro accordo provinciale di lavoro convenzionato non prevede il “vicariamento” di zone, cosi ampie e fuori da quelle di competenza, a carico di soli tre medici di guardia notturna. Uno solo addirittura a Borgo Valsugana che dovrebbe coprire anche la ex sede di Levico (dove il rapporto ottimale era a sua volta di 1 ogni 5000 pazienti) fino a Tenna. Neppure in via eccezionale come in questo caso che eccezionale non è.

Altresì Smi sottolinea che l’accordo di lavoro dei medici titolari di continuità assistenziale a tempo indeterminato di Borgo Valsugana e di Trento, liberi professionisti convenzionati, non prevede “ordini di servizi”, estranei al loro ambito di lavoro. E segnala che le attività eccedenti che esulano dalla nostra professione, presentano criticità sia per la copertura dalle nostre assicurazioni e tutele legali, sia per la nostra sicurezza come previsto dalle legge 81/2008 e s.m., sia per il fatto che i medici non conoscono minimamente le zone non di loro competenza.

Segnaliamo infatti che neppure al medico notturno di Borgo Valsugana che va per urgenza a Castello Tesino il 31 dicembre 2023, sua zona di competenza, può essere chiesto di coprire Vetriolo, di notte, durante i festeggiamenti della notte di san Silvestro.

In definitiva, secondo quanto previsto dai nostri accordi, la Provincia autonoma di Trento poteva indicare, per àmbiti di assistenza definiti, un diverso rapporto medico/popolazione. La variabilità di tale rapporto doveva però essere concordato nel quadro dell’accordo provinciale; e comunque tale variabilità non poteva eccedere il 30% rispetto a quanto previsto dall’attuale rapporto, deliberato a suo tempo dall’allora assessore Pat alla Salute (Stefania Segnana). Poteva, anche, ma non è stato fatto fino ad oggi, dal 2021, secondo le modalità previste dall’art.31, comma 6 del nostro acp attuale, prevedere quanto previsto dall’art.62,comma 2 lett.b) e c) disciplinandolo con accordo provinciale.

Per il momento, entro la sera del 31 dicembre 2023, va immediatamente fatta segnalazione scritta tramite Pec, come da Acn vigente, ai medici di guardia di Trento e Borgo Valsugana di rimanere nelle loro attuali sedi di servizio e non uscire per visite domiciliari extra ambito di competenza, dovendo collaborare con i dirigenti aziendali solo secondo accordo contrattuale vigente.

Smi diffida Apss Trentino di agire in maniera difforme. Tuteleremo i nostri iscritti in tutte le sedi opportune.

*

Dottor Nicola Paoli

Segretario Smi Trentino