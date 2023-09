PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PREVENZIONE ILLEGALITÀ: « DIRETTA VIDEO CONFERENZA STAMPA CON FUGATTI – BORT – PAISSAN / INTERVISTA A FRANCINI (A TRENTO 4/9 – ORE 15.30) »

15.42 - lunedì 4 settembre 2023

VIDEOINTERVISTA OPINIONE AL DOTTOR ALBERTO FRANCINI

Prevenzione dell’illegalità, il progetto: lunedì 4 settembre la conferenza stampa.L’iniziativa di Provincia e Camera di commercio di Trento sarà illustrata alle 15.30 in sala Belli. Sarà presentato lunedì 4 settembre nella sede di piazza Dante il progetto promosso da Provincia autonoma e Camera di commercio di Trento per la prevenzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità anche organizzata in ambito economico.

L’appuntamento è per le 15.30 in sala Belli, alla presenza del presidente Maurizio Fugatti e del coordinatore dell’iniziativa Alberto Francini, nonché dei presidenti della Camera di commercio Gianni Bort e del Coordinamento imprenditori Mauro Paissan.