PAT * SEMPLIFICAZIONE: FUGATTI, « VERSO IL TESTO UNICO SU CONTRATTI E APPALTI PUBBLICI, ATTO CONCRETO PER DARE AGLI OPERATORI UN QUADRO PIÙ CHIARO »

14.41 - giovedì 29 dicembre 2022

Semplificazione, verso il Testo Unico su contratti e appalti pubblici. Ok in preadozione ai nuovi regolamenti proposti dal presidente. Fugatti: “Un atto concreto nel percorso per dare agli operatori un quadro più chiaro”. La Giunta provinciale su proposta del presidente Maurizio Fugatti ha approvato due delibere che riguardano la semplificazione normativa in tema di contratti e appalti pubblici. Si tratta dello schema di due regolamenti, approvati in preadozione e che verranno dunque inviati per i pareri al Consiglio delle autonomie locali e alla commissione competente del Consiglio provinciale prima dell’approvazione definitiva del testo.

Con il primo regolamento si semplifica l’insieme di leggi provinciali in materia, con il secondo si approva il capitolato generale di appalto di lavori pubblici. In particolare, si dispone un allineamento con la normativa statale con specifico riferimento al sistema delle garanzie, dei pagamenti, della contabilità e collaudo lavori nella fase di esecuzione dei contratti.

“Con queste due delibere – spiega il presidente Fugatti – prende avvio l’iter per la definizione di un Testo Unico in materia di contratti pubblici. Un atto concreto per semplificare e razionalizzare le norme in un ambito complesso come quello considerato, che riguarda gli investimenti e le infrastrutture, fondamentale volano di sviluppo e ripresa. L’obiettivo della Giunta è consegnare agli operatori del settore, sia pubblici che privati, un ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici più snello e semplice, privo di duplicazioni normative e in condizione di essere più facilmente e prontamente oggetto di ‘manutenzione’ legislativa”.